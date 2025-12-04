Cómo trabajar como repartidor de Mercado Libre con vehículo propio y cuánto podés ganar en Argentina

Con el crecimiento del comercio electrónico en Argentina, cada vez más personas buscan alternativas laborales que ofrezcan ingresos atractivos y horarios flexibles. En este contexto, el programa Mercado Envíos Extra, impulsado por Mercado Libre, se convirtió en una opción muy buscada por quienes cuentan con moto, auto o camioneta y desean sumar un ingreso adicional trabajando como repartidores independientes.

Qué es Mercado Envíos Extra y cómo funciona

Mercado Envíos Extra es un programa que permite a conductores independientes sumarse a la red logística de Mercado Libre usando su propio vehículo. La plataforma ofrece recorridos diarios o por turno, con tarifas visibles antes de aceptar cada ruta, lo que facilita organizar el tiempo y calcular las ganancias.

El funcionamiento general es simple:

Descargar la app de Mercado Envíos Extra .

. Completar el registro con los datos personales solicitados.

Recibir ofertas de recorridos en la app.

Aceptar o rechazar según tarifa, disponibilidad y duración estimada.

Retirar los paquetes en un punto de colecta asignado.

Realizar las entregas siguiendo la ruta optimizada por la aplicación.

Cobrar de manera semanal a través de Mercado Pago.

El sistema permite que cada conductor organice su agenda de acuerdo a su disponibilidad, sin obligación de cumplir horarios fijos.

Cuánto gana un repartidor de Mercado Libre

Las ganancias dependen de la cantidad de envíos aceptados, el tipo de vehículo, la zona del recorrido y la duración estimada de cada ruta. Según la información oficial del programa, es posible obtener hasta $450.000 por semana, monto que ya contempla la retención legal correspondiente.

Entre los factores que más influyen en la ganancia final se encuentran:

Cantidad de entregas realizadas en la jornada.

Tarifas ofrecidas en cada recorrido.

Horas efectivamente trabajadas.

Tipo de vehículo y consumo de combustible.

Distancia total del recorrido asignado.

Para quienes buscan un ingreso flexible, este esquema resulta especialmente atractivo porque permite elegir qué días trabajar y cuándo descansar.

Requisitos para registrarse como repartidor con Mercado Libre

Para operar dentro del sistema logístico de Mercado Libre es necesario cumplir con una serie de requisitos personales y vehiculares. Los principales son:

Requisitos personales

Ser mayor de 18 años .

. Contar con DNI vigente .

. Poseer licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo utilizado.

correspondiente al tipo de vehículo utilizado. Disponer de un smartphone Android (versión 5.0 o superior).

(versión 5.0 o superior). Tener conexión a internet para operar la app.

Requisitos del vehículo

Contar con vehículo propio : moto, auto, camioneta o furgón.

: moto, auto, camioneta o furgón. Cédula verde o azul vigente.

Seguro al día .

. Vehículo en buen estado general para garantizar la seguridad del traslado.

Estos requisitos permiten que Mercado Libre garantice un servicio estable y seguro para vendedores y compradores.

Cómo registrarse paso a paso

Para comenzar a trabajar, solo es necesario seguir el procedimiento indicado por la plataforma:

Descargar la aplicación Mercado Envíos Extra desde Play Store.

desde Play Store. Crear una cuenta o ingresar con el usuario de Mercado Libre.

Completar los datos personales, información del vehículo y documentación requerida.

Esperar la validación del perfil.

Comenzar a recibir ofertas de rutas directamente en la app.

Cada recorrido incluye datos como la tarifa total, la distancia aproximada y el tiempo estimado. El repartidor decide libremente si acepta la oferta.

Beneficios de trabajar como repartidor independiente

Convertirse en repartidor de Mercado Libre ofrece una serie de ventajas que lo vuelven atractivo para quienes buscan ingresos flexibles o complementarios:

Horarios totalmente flexibles , ya que podés elegir los días y turnos en los que trabajar.

, ya que podés elegir los días y turnos en los que trabajar. Ingresos variables y escalables , dependiendo de la cantidad de entregas que realices.

, dependiendo de la cantidad de entregas que realices. Ideal para quienes ya cuentan con vehículo propio, porque la inversión inicial es mínima.

Alto flujo de paquetes debido a la enorme demanda de Mercado Libre en Argentina.

Libertad para combinar este trabajo con otro empleo o actividad.

Consejos para mejorar el rendimiento y aumentar las ganancias

Para lograr mejores resultados dentro del programa y optimizar el tiempo y el dinero invertido, se recomienda:

Usar herramientas de mapas para optimizar rutas y disminuir el consumo de combustible.

Mantener comunicación fluida con compradores y vendedores ante cualquier imprevisto.

Revisar el estado del vehículo antes de cada jornada.

Evaluar la tarifa y duración estimada antes de aceptar cada recorrido.

Organizar los recorridos considerando horarios de mayor circulación o cortes de tránsito.

Al tratarse de una actividad independiente, el mantenimiento del vehículo, combustible y otros gastos corren por cuenta del repartidor, por lo que una buena planificación es clave para obtener mejores ingresos.