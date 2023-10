Cómo saber si estoy bloqueado en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en el mundo. A veces, por diversas razones, las personas deciden bloquear a otros usuarios. Si sospechas que alguien te ha bloqueado y quieres confirmarlo, aquí te mostramos algunas señales que pueden indicarlo.

Última conexión y estado “en línea”

Una de las primeras señales es que ya no puedes ver la última vez que esa persona se conectó o su estado “en línea”. Si antes podías ver esta información y ahora no, es posible que te hayan bloqueado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos usuarios desactivan esta opción por privacidad, por lo que no es un indicador definitivo.

Foto de perfil y actualizaciones de estado

Si de repente no puedes ver la foto de perfil de alguien o sus actualizaciones de estado, es otra señal de que podrías haber sido bloqueado. Al bloquear a alguien en WhatsApp, esa persona ya no podrá ver las actualizaciones que hagas en tu foto de perfil o estado.

Los mensajes enviados solo tienen un “check”

Cuando envías un mensaje en WhatsApp, primero aparece un “check” (✓) indicando que el mensaje ha sido enviado y luego un segundo “check” (✓✓) cuando ha sido recibido por el destinatario. Si tus mensajes solo muestran un “check” y no el segundo, es posible que te hayan bloqueado.

No puedes realizar llamadas

Si intentas realizar una llamada de voz o video a esa persona y nunca se conecta, es otra señal de que podrías haber sido bloqueado. Aunque, nuevamente, esto no es definitivo, ya que la persona podría tener problemas de conexión o simplemente no estar disponible en ese momento.

Crear un grupo

Un método más definitivo es intentar crear un grupo de WhatsApp e incluir a esa persona. Si WhatsApp no te permite agregarla al grupo y te muestra un mensaje de error, es muy probable que te haya bloqueado.

Consideraciones finales

Es importante recordar que ninguno de estos métodos es 100% infalible por separado. Si sospechas que te han bloqueado, lo mejor es considerar la combinación de varias de estas señales. Además, siempre es bueno respetar la privacidad y decisiones de los demás, y si alguien decide bloquearte, es su derecho hacerlo.