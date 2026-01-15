Cómo quedan las asignaciones familiares del SUAF en febrero de 2026 y qué cambios trae ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunciará un aumento en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de febrero de 2026. Este incremento se aplicará tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A pesar de que el proyecto de ley del Presupuesto 2026 proponía eliminar los aumentos automáticos al SUAF, la Cámara de Diputados rechazó dicha modificación. Como resultado, las asignaciones familiares continuarán actualizándose en función de la inflación registrada en los dos meses previos.

Los montos del SUAF dependen de los ingresos del grupo familiar. De acuerdo a EconoBlog, los montos mencionados en este artículo se refieren a los beneficiarios del primer rango de ingresos.

Asignación por hijo y prenatal del SUAF

En febrero de 2026, la asignación por hijo y el prenatal se incrementarán de $62.765 a $64.554. A su vez, la asignación por hijo con discapacidad aumentará de $204.360 a $210.161.

Para acceder a estas asignaciones del SUAF, Anses exige que los datos del grupo familiar estén correctamente cargados en su base de datos. Esto incluye la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), las partidas de nacimiento y, si corresponde, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asignaciones por nacimiento y adopción

El pago único por nacimiento del SUAF se elevará a $75.246, mientras que la asignación por adopción subirá a $449.888.

Estas asignaciones deberán ser solicitadas por Internet a través de Mi Anses desde el servicio Atención Virtual o de manera presencial en las oficinas del organismo, siempre con turno previo. Será necesario presentar el DNI del menor, la partida de nacimiento o la sentencia judicial, según corresponda.

Es importante señalar que el plazo para iniciar el trámite es de dos meses hasta dos años después del hecho que da origen al derecho.

Asignación por matrimonio y cónyuge

Respecto a los matrimonios, la asignación del SUAF se incrementará a $112.668 a partir de febrero. Este trámite también debe realizarse en las oficinas de Anses con turno previo o en su sitio web, dentro del plazo de dos meses y hasta dos años de la boda.

Además, la asignación por cónyuge, destinada a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pasará de $15.226 a $15.653.

Ayuda escolar anual sin cambios

A pesar de las actualizaciones mensuales en otras asignaciones familiares del SUAF, la ayuda escolar anual se mantendrá en $85.000. Así lo establece el Decreto 63/2025, que indica que su próximo ajuste se realizará antes del inicio del ciclo lectivo 2026, utilizando la movilidad acumulada.

Este beneficio corresponde a hijos de entre 45 días y 17 años que asistan a instituciones educativas reconocidas por la Secretaría de Educación. En casos de hijos con discapacidad, se abona sin límite de edad, siempre que se pueda acreditar la escolarización.