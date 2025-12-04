¿Cómo participar del Sorteo del Millón de MODO y Banco Nación en diciembre?

Con el inicio de diciembre llegan también nuevas promociones pensadas para acompañar las compras típicas de fin de año. Entre ellas vuelve a destacarse el Sorteo del Millón, una propuesta conjunta de MODO y Banco Nación que durante dos semanas promete captar la atención de quienes ya utilizan los pagos digitales en su día a día.

De qué se trata el sorteo y cuándo se realiza

La edición de este año se desarrolla del 1 al 15 de diciembre, con un formato simple: cada día se sortea un premio de $1.000.000, generando un ganador por jornada. La iniciativa busca sumar un incentivo adicional para quienes eligen pagar con MODO en comercios seleccionados durante este período.

La dinámica diaria convierte cada operación en una nueva oportunidad, lo que potencia el atractivo del beneficio.

Cómo participar del sorteo con compras en comercios adheridos

Para ingresar en el sorteo, alcanza con realizar una compra que llegue al monto mínimo requerido en alguno de los comercios adheridos. Las tiendas habilitadas incluyen:

Farmacity

Simplicity

The Food Market

Get The Look

Burger King

DIA

Cualquier compra superior a $13.000 en estos establecimientos y abonada con MODO queda automáticamente registrada como chance para el sorteo correspondiente al día de la operación.

Beneficios adicionales para usuarios de MODO y Banco Nación

El Sorteo del Millón se suma a otras promociones vigentes que ambas entidades impulsan para estimular el uso de pagos digitales en la vida cotidiana. Para quienes ya usan la billetera MODO, esta iniciativa combina:

Comodidad al pagar desde el celular.

al pagar desde el celular. Descuentos diarios y promociones especiales .

. La posibilidad de ganar un premio significativo a partir de compras habituales.

Quienes utilicen la app del Banco Nación pueden contar con beneficios adicionales, por lo que siempre conviene revisar las bases y condiciones antes de realizar cualquier operación.

Un incentivo extra para las compras de fin de año

El programa busca transformar las compras de todos los días en una oportunidad concreta de obtener un premio mayor. Para participar, es fundamental cumplir estos requisitos:

Pagar exclusivamente con MODO.

Realizar la compra en uno de los comercios adheridos.

Alcanzar el monto mínimo exigido para que la operación sea válida.

Durante la primera quincena de diciembre, el sorteo se posiciona como uno de los beneficios más llamativos de la temporada, ideal para quienes ya forman parte del ecosistema digital de pagos.