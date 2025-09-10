Cómo descargar e imprimir tu boleta del impuesto inmobiliario en ARBA paso a paso

En la provincia de Buenos Aires, mantener al día los pagos de impuestos patrimoniales como el inmobiliario es clave para evitar recargos y aprovechar beneficios que facilitan la vida cotidiana. Con las actualizaciones de 2025, como la suspensión temporal de embargos en cuentas bancarias hasta fin de año, muchos contribuyentes están revisando sus obligaciones para no perderse descuentos ni prórrogas especiales. Si estás buscando información precisa sobre cómo generar e imprimir tu boleta, acá vas a encontrar todo lo que necesitás saber, desde los tipos de impuesto hasta los procedimientos digitales que agilizan el trámite.

¿Qué es el impuesto inmobiliario y quiénes lo pagan?

El impuesto inmobiliario que administra ARBA cubre propiedades en toda la provincia, y su cálculo se basa en el valor fiscal de cada inmueble, que se actualiza anualmente según la ley impositiva. Para 2025, el aumento promedio fue del 28% respecto al año anterior, aunque se aplicaron topes para no sobrecargar a los contribuyentes de menores recursos. Esto impacta directamente en las boletas que recibís, ya sea por mail o al descargarlas online.

Existen cuatro categorías principales del impuesto inmobiliario: el edificado, que grava propiedades con construcciones; el baldío, para lotes sin edificaciones; el rural, orientado a campos y explotaciones agropecuarias; y el complementario, que se calcula sobre el valor total de múltiples inmuebles de un mismo titular para ajustar la progresividad impositiva. El complementario siempre resulta en un monto positivo adicional, y es común en personas con varias propiedades. Si tenés dudas sobre cuál es tu caso, podés verificar en el sitio oficial de ARBA ingresando el número de partida.

Novedades del impuesto inmobiliario en 2025

Una de las novedades de 2025 es que ARBA decidió no aplicar aumentos en las cuotas inmediatas de julio y agosto, manteniendo los montos fijos para aliviar el bolsillo en un contexto económico complicado. Además, se prorrogó el vencimiento de la primera cuota en marzo hasta el 13, y hubo exenciones puntuales para zonas afectadas por inundaciones, como Bahía Blanca y alrededores. Estos cambios responden a reclamos de contribuyentes y buscan fomentar el cumplimiento voluntario.

Calendario de vencimientos para 2025

Para planificar tus pagos, mirá el calendario de vencimientos actualizado para 2025. ARBA lo publicó oficialmente a principios de año, y lo ajustó con prórrogas por eventos climáticos. Acá te detallo las fechas por categoría en una tabla clara:

Categoría Cuota 1 y anual Cuota 2 Cuota 3 Cuota 4 Cuota 5 Edificado 13 de marzo 13 de mayo 12 de agosto 13 de octubre 11 de diciembre Baldío 13 de marzo 13 de mayo 12 de agosto 11 de noviembre – Rural 11 de abril 11 de julio 11 de septiembre 11 de diciembre – Complementario 11 de abril 11 de julio 11 de septiembre 11 de diciembre –

Estas fechas pueden variar levemente si hay prórrogas adicionales, como la que se dio en marzo por tormentas en el sur bonaerense. Si pagás antes o en fecha, accedés a descuentos: un 5% por buen cumplimiento (si no tenés deudas previas), más un 10% por optar por el pago anual único, y hasta un 5% extra si adherís al débito automático. En total, podés ahorrar hasta un 20%, lo que hace una diferencia notable en propiedades de valor medio.

Cómo obtener tu Clave de Identificación Tributaria (CIT)

Si no tenés tu Clave de Identificación Tributaria (CIT), es el primer paso para cualquier trámite online. La CIT es como tu usuario personal en el portal de ARBA, y la obtenés gratis en minutos. Ingresá a www.arba.gob.ar, seleccioná “Obtención de CIT online”, y completá con tu CUIT, CUIL o CDI, más datos del inmueble como partido y partida. Si sos responsable tributario por primera vez, podés hacerlo sin problemas. Una vez que la tenés, activala por mail y ya podés acceder a todos los servicios digitales.

Pasos para consultar e imprimir tu boleta

Ahora, vamos al grano: cómo consultar tu deuda y imprimir la boleta. El proceso es sencillo y 100% online, ideal si no querés salir de casa. Primero, entrá al sitio de ARBA y logueate con tu CIT. En la sección “Consulta de Deuda”, ingresá el número de partido y partida del inmueble (lo encontrás en boletas anteriores o en la escritura). El sistema te muestra el detalle: cuotas pendientes, montos actualizados y opciones para generar la boleta.

Para el impuesto básico (edificado, baldío o rural), seleccioná “Descarga de Boleta para el Pago del Impuesto Básico”. El sitio genera el PDF con el código de barras para pago. Si es el complementario, usá “Consulta de Deuda del Impuesto Complementario”, donde ingresás CUIT y CIT para ver el aviso de deudas. Una vez generado, descargalo e imprimilo directamente desde tu navegador o guardalo para imprimir después. Si preferís recibirla por mail, activá el servicio “Boleta por Mail” con los mismos datos. Esto evita demoras postales y te avisa automáticamente de vencimientos.

Si tenés planes de pago vigentes, el trámite incluye las cuotas de esos planes en la misma boleta. Para liquidar cuotas de planes, ingresá el CUIT o número de comprobante en “Liquidación de Cuotas de Planes de Pagos”, y seleccioná las que querés abonar. Todo se integra en una sola boleta para simplificar.

Opciones de pago disponibles

Una vez con la boleta en mano, las opciones de pago son variadas. Podés pagar online directamente desde el portal con tarjeta de crédito, débito o transferencia, sin necesidad de imprimir si optás por digital. Si preferís presencial, llevá la boleta impresa a entidades como Provincia NET, Pago Fácil, Rapipago o bancos autorizados. Hay sucursales habilitadas para pago sin factura, como cajas de previsión social en Azul o centros empresarios en varias localidades. Para el 2025, ARBA amplió los medios digitales, incluyendo apps móviles donde podés escanear el código QR de la boleta para pagar al instante.

Cómo regularizar deudas atrasadas

Si acumulaste deuda de años anteriores, no te preocupes: podés regularizarla online. En “Consulta de Deuda”, ves el total adeudado con intereses, y generás un plan de pagos en hasta 60 cuotas, dependiendo de tu situación. Hay condonaciones parciales de intereses si pagás al contado, and la suspensión de embargos hasta diciembre da un respiro para ponerte al día sin presiones. Recordá que no pagar genera recargos diarios, pero regularizar temprano evita embargos futuros.

Modificación de datos y exenciones

Otro aspecto importante es si necesitás modificar datos, como la responsabilidad tributaria si vendiste o transferiste la propiedad. Para eso, usá “Modificación de Responsabilidad Tributaria”, que actualiza los registros impositivos sin afectar lo registral. Si es una transmisión gratuita (herencia o donación), hay trámites específicos como “Transmisión Gratuita de Bienes” para ajustar el impuesto. Siempre verificá que tus datos estén actualizados para evitar boletas erróneas.

Para casos especiales, como exenciones por jubilados o discapacitados, consultá el Código Fiscal, que detalla quiénes están exentos del inmobiliario en 2025. Si tu propiedad califica, presentá la documentación online or en un Punto ARBA.

Solución de problemas al imprimir

Si surgieron errores al intentar imprimir, como problemas con el aplicativo, ARBA tiene una sección de “Solución a Errores” donde explican cómo reinstalar o borrar cachés. Por ejemplo, si el sistema no reconoce tu partida, borrá la carpeta TRAMITES en tu PC y reinstalá desde el sitio.

Preguntas frecuentes sobre el impuesto inmobiliario

Algunas dudas comunes que suelen aparecer:

¿Puedo imprimir boletas de cuotas vencidas? Sí, el sistema permite generarlas con recargos actualizados en cualquier momento.

Sí, el sistema permite generarlas con en cualquier momento. ¿Qué pasa si no recibo la boleta por mail? Descargala manualmente desde el portal; no es obligatorio esperar el envío.

Descargala manualmente desde el portal; no es obligatorio esperar el envío. ¿Hay descuentos para pago en cuotas? Sí, hasta 10% por buen cumplimiento y débito automático , pero el máximo es para anual.

Sí, hasta por buen cumplimiento y , pero el máximo es para anual. ¿Cómo cuitifico mi bien si es nuevo? Usá “Cuitificación de Bienes” con tu CUIT y datos del inmueble para vincularlo.

Usá con tu y datos del inmueble para vincularlo. ¿El impuesto complementario se imprime igual? Exacto, pero requiere CUIT en lugar de partida sola.

Exacto, pero requiere en lugar de partida sola. ¿Puedo pagar desde el exterior? Sí, con tarjetas internacionales o transferencias, aunque verificá comisiones.

Con estos detalles, manejás todo el proceso sin complicaciones, aprovechando las herramientas digitales que ARBA mejoró este año para mayor accesibilidad. Si seguís estos pasos, vas a imprimir tu boleta en minutos y mantener todo en regla.