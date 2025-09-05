Cómo funciona la sucesión intestada en Argentina y qué dice la ley sobre la herencia

La transmisión de bienes luego del fallecimiento de una persona es un tema que genera dudas y consultas frecuentes en las familias. Cuando no existe un testamento, la legislación argentina establece un mecanismo para organizar la distribución del patrimonio, evitando conflictos entre los posibles herederos y garantizando que se respeten ciertos derechos básicos.

Qué tipos de sucesión existen

En Argentina, el Código Civil y Comercial contempla dos formas principales de sucesión:

Sucesión testamentaria : ocurre cuando el fallecido dejó un testamento válido. Aun así, la ley protege a los llamados herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge), quienes tienen asegurada una porción mínima llamada legítima hereditaria.

: ocurre cuando el fallecido dejó un testamento válido. Aun así, la ley protege a los llamados herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge), quienes tienen asegurada una porción mínima llamada legítima hereditaria. Sucesión intestada: se aplica cuando no existe testamento, este es inválido o no incluye todos los bienes. En este caso, es la ley la que determina quiénes heredan y en qué proporción.

La sucesión intestada solo entra en juego si no hay testamento o este no dispone de todos los bienes del difunto.

Cómo se reparte la herencia en la sucesión intestada

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario que organiza la prioridad de los herederos:

Descendientes (hijos, nietos) : tienen prioridad y excluyen a los demás parientes.

: tienen prioridad y excluyen a los demás parientes. Ascendientes (padres, abuelos) : heredan únicamente si no hay descendientes.

: heredan únicamente si no hay descendientes. Cónyuge : participa en la herencia junto con descendientes o ascendientes, según corresponda.

: participa en la herencia junto con descendientes o ascendientes, según corresponda. Colaterales (hermanos, sobrinos) : heredan en ausencia de descendientes, ascendientes y cónyuge.

: heredan en ausencia de descendientes, ascendientes y cónyuge. El Estado: recibe los bienes si no existen herederos.

El rol del cónyuge viudo en la herencia

La posición del cónyuge en la sucesión depende de la existencia de otros herederos:

Si hay descendientes : el cónyuge hereda una parte igual a la de un hijo, pero no participa de la mitad de los bienes gananciales que pertenecían al fallecido.

: el cónyuge hereda una parte igual a la de un hijo, pero no participa de la mitad de los bienes gananciales que pertenecían al fallecido. Si hay ascendientes : recibe la mitad de la herencia.

: recibe la mitad de la herencia. Si no hay descendientes ni ascendientes: el cónyuge hereda la totalidad.

Además, existen situaciones especiales:

Matrimonio in extremis: si la persona fallece dentro de los 30 días de casarse a causa de una enfermedad conocida por el cónyuge sobreviviente, este no hereda, salvo que hayan convivido previamente.

Divorcio o separación de hecho sin reconciliación: el cónyuge divorciado o separado no tiene derecho a heredar.

Qué pasa si no hay herederos

Cuando no existen herederos ni legatarios, se declara la herencia vacante. En ese caso, el juez ordena transferir los bienes al Estado. Si más adelante aparece una persona con derechos hereditarios, deberá iniciar una petición de herencia y aceptar los bienes en el estado en que se encuentren.

Cómo es el proceso de sucesión en Argentina

El procedimiento sucesorio se lleva adelante en el juzgado del último domicilio del fallecido y sigue los siguientes pasos: