Cómo comprar celulares y computadoras más baratos desde Tierra del Fuego

El acceso a productos de tecnología sigue siendo uno de los grandes intereses de los consumidores argentinos. Mientras plataformas como Amazon, Shein o Temu ofrecen alternativas de compra online, una nueva propuesta nacional busca ganar terreno con precios competitivos y entrega rápida en todo el país.

Qué es Courier TDF y cómo funciona

Esta semana se lanzó Courier TDF, una plataforma online que permite comprar productos fabricados en Tierra del Fuego y recibirlos en casa bajo la modalidad puerta a puerta.

La iniciativa fue impulsada por Mirgor, uno de los grupos industriales más importantes de la provincia, y se apoya en los beneficios impositivos del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

Algunas características del servicio:

Productos con descuentos de hasta 40% gracias a la exención del 21% de IVA.

gracias a la exención del 21% de IVA. Envío exprés al continente en 48 horas , bajo modalidad courier.

, bajo modalidad courier. Garantía de 12 meses para todos los equipos.

para todos los equipos. Costos de despacho que van de u$s25 a u$s96, según tamaño y bultos.

Qué productos se pueden comprar

La plataforma ofrece una selección inicial de artículos de tecnología y electrodomésticos producidos en la isla. Entre ellos:

Celulares

Notebooks y netbooks

Tablets

Smartwatch

Televisores

Lavarropas

Microondas

Aires acondicionados

Depiladoras eléctricas

Si bien por ahora la lista es limitada, se espera que se amplíe con más variedad en las próximas semanas.

Límites y condiciones de compra

El esquema creado por la Resolución 5727/2025 de ARCA establece ciertas condiciones para acceder al beneficio:

Cada compra no puede superar los u$s3.000 .

. Se permite adquirir hasta tres unidades del mismo producto por año .

. Solo pueden comprar personas que vivan fuera de Tierra del Fuego .

. Los pagos deben realizarse en dólares, en una única operación y con cuenta bancaria en esa moneda.

Paso a paso para comprar tecnología en Courier TDF

El proceso de compra es sencillo y se realiza completamente online:

Ingresar a la web oficial de Courier TDF.

Seleccionar el producto de interés.

Completar los datos de compra y pago.

La empresa registra la operación en tiempo real.

ARCA valida la transacción antes de autorizar el envío.

De esta forma, el comprador recibe el producto directamente en su domicilio, con el costo de despacho sumado al valor final.

Comparación de precios entre Tierra del Fuego y Amazon

El lanzamiento de Courier TDF abre la competencia directa con artículos importados disponibles en Amazon. Según un relevamiento reciente, los valores muestran diferencias mínimas en algunos casos.

Producto Amazon (u$s) Tierra del Fuego (u$s) Samsung S25 Ultra (512 GB) 1.417 (envío gratis, impuestos incluidos) 1.594 (envío incluido: 34) Samsung Galaxy Z Fold7 (512 GB) 2.332 (envío gratis, impuestos incluidos) 2.184 (envío incluido: 35) Monitor Samsung 27″ S6 QHD 445 (con impuestos y envío incluidos) 444 (envío incluido: 35)

En algunos equipos, los precios son más convenientes en Amazon, pero en otros casos el régimen impositivo fueguino permite competir directamente con el gigante norteamericano, ofreciendo incluso valores más bajos.