¿Cómo afecta el nuevo aumento en la cuota de la moratoria de ANSES a los jubilados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualiza el monto de la cuota de la moratoria que se descuenta del haber de los jubilados que accedieron a su prestación mediante ese régimen especial. En diciembre de 2025, la misma se incrementa un 2,34% por la movilidad previsional.

Actualización automática de la cuota de la moratoria de Anses

La cuota de la moratoria se descuenta directamente del haber de los jubilados que accedieron al régimen de la Ley 24.476. Como establece la norma, el monto de la misma se ajusta mensualmente conforme a la movilidad de Anses vigente. De este modo, actualmente aumenta por el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este sistema de actualización implica que cuando suben las jubilaciones, también lo hacen las cuotas de aquellos que están regularizando sus aportes por moratoria.

Conforme a la Resolución 359/2025, el haber mínimo subió un 2,34% en diciembre, ubicándose en $340.879,59. Por ello, el descuento de la moratoria se incrementa en ese mismo porcentaje este mes. El nuevo monto puede consultarse en el recibo de haberes, el cual está disponible en la plataforma de Mi Anses.

Plan de pago de deuda previsional

La moratoria previsional venció, por lo que aquellos que ya cumplieron la edad jubilatoria no pueden regularizar los años de servicio adeudados bajo dicho régimen. No obstante, Anses mantiene vigente el plan de pago de deuda previsional, que permite a quienes están a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria completar períodos faltantes de aportes.

Con este plan de pagos de deuda previsional, sus beneficiarios podrán jubilarse en el futuro evitando tener que tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La cancelación de este plan se realiza mediante el pago de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), la cual se genera a través de Mi Anses. Su importe se actualiza cada mes, como ocurre con la cuota de la moratoria. Al día de hoy, cada UCAP es de $33.294,37, dado que es el 29% de la base imponible vigente para el cálculo de aportes.

La adhesión al plan de pagos de deuda previsional se efectúa en las oficinas del organismo con turno previo.