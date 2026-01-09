Clima inusual en enero: viernes otoñal y regreso de las lluvias

La provincia de Buenos Aires atraviesa la primera semana entera de enero de 2026 bajo condiciones climáticas poco habituales para esta época del año. Lejos del calor extremo que suele dominar el inicio del verano, el territorio bonaerense registra temperaturas moderadas, mañanas frescas, nubosidad variable y un ambiente más propio del otoño que del pleno enero.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este escenario responde al ingreso de frentes fríos que generaron un marcado descenso térmico y favorecieron la inestabilidad, con valores mínimos cercanos a los 11 grados y máximas que en muchos distritos no superaron los 24 grados durante la semana.

Tras algunas lloviznas aisladas registradas a mitad de semana, el tiempo se mantuvo estable aunque con cielo mayormente nublado, consolidando esta sensación atípica que sorprendió tanto a residentes como a turistas en distintos puntos de la provincia.

Vuelven las lluvias y la inestabilidad

El SMN anticipa el regreso de lluvias y tormentas. Durante este viernes 9 de enero se presentarían precipitaciones aisladas hacia la noche, luego de una jornada con cielo cubierto y temperaturas moderadas, que oscilarán entre los 19 y 25 grados.

El sábado aparece como el día más inestable, con probabilidad de lluvias durante gran parte de la jornada y registros térmicos que se mantendrán bajos para la época, con máximas cercanas a los 24 grados.

Mejoramiento y ascenso térmico

Las condiciones comenzarían a mejorar el domingo, con una disminución gradual de la nubosidad y un leve ascenso de la temperatura, aunque aún dentro de parámetros agradables.

Sin embargo, el pronóstico indica que el calor volvería a ganar protagonismo a partir del inicio de la próxima semana, con máximas que podrían superar los 30 grados en distintos sectores de la provincia, marcando el retorno progresivo a un escenario más típico del verano bonaerense.

Mientras tanto, la primera semana completa de enero quedará registrada como una postal climática inusual, con jornadas frescas, lluvias intermitentes y un ambiente más cercano al otoño que al verano.