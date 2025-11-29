Clasificación F1 Hoy En Vivo: A qué hora corre Colapinto y dónde ver el GP de Qatar 2025

Actualizado: Sábado 29 de noviembre de 2025 | 13:30 HS (Argentina)

El Gran Premio de Qatar 2025 vive hoy una jornada decisiva. Tras el Sprint de esta mañana, la Fórmula 1 se prepara para la clasificación oficial que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo. Con Franco Colapinto buscando revertir un fin de semana complicado con su Alpine y la lucha por el campeonato al rojo vivo entre Lando Norris y Max Verstappen, la expectativa es total.

A continuación, te contamos a qué hora es la clasificación hoy, todos los canales que la transmiten en Argentina y las opciones para verla en vivo online, tanto pagas como gratuitas (pruebas).

Horario Clasificación F1 Hoy en Argentina

La sesión de clasificación (Qualy) para el Gran Premio de Qatar se disputará esta tarde. Agendá el horario para no perderte la salida del piloto argentino:

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 15:00 HS

15:00 HS México (CDMX): 12:00 HS

12:00 HS España: 19:00 HS

19:00 HS Colombia, Perú, Ecuador: 13:00 HS

Dónde ver a Colapinto en vivo hoy: TV y Streaming

Opciones Oficiales en Argentina

Para ver la Fórmula 1 en alta calidad y sin cortes, estas son las plataformas con derechos oficiales:

Disney+ Premium: Transmite la señal de ESPN con la cobertura completa, incluyendo cámaras a bordo y sin publicidad en la versión Pro. Es la opción más estable para ver la clasificación en vivo.

Transmite la señal de ESPN con la cobertura completa, incluyendo cámaras a bordo y sin publicidad en la versión Pro. Es la opción más estable para ver la clasificación en vivo. Fox Sports: Disponible en todos los cableoperadores (Flow canal 106, Telecentro canal 1013, DirecTV canal 1605). Transmiten la clasificación en directo.

Disponible en todos los cableoperadores (Flow canal 106, Telecentro canal 1013, DirecTV canal 1605). Transmiten la clasificación en directo. F1 TV Pro: La plataforma oficial de la categoría. Ofrece onboards de todos los pilotos (incluido el canal exclusivo de Franco Colapinto), telemetría y radios en vivo.

¿Se puede ver la F1 gratis online?

Si no tenés suscripción a cable o plataformas, estas son las alternativas que buscan los usuarios argentinos:

Prueba gratuita de F1 TV: Ocasionalmente, la web oficial habilita trials de 7 días para nuevos usuarios (verificar disponibilidad en la web de F1).

Ocasionalmente, la web oficial habilita trials de 7 días para nuevos usuarios (verificar disponibilidad en la web de F1). Apps de TV abierta: Algunas aplicaciones como Flow Flex o DGO ofrecen paquetes básicos o períodos de prueba que incluyen Fox Sports.

Algunas aplicaciones como Flow Flex o DGO ofrecen paquetes básicos o períodos de prueba que incluyen Fox Sports. VPN: Muchos usuarios utilizan VPNs para conectar con servidores de países donde la transmisión es abierta (como ServusTV en Austria o RTL en ciertas regiones), aunque requiere configuración técnica.

Resultados del Sprint: ¿Cómo le fue a Colapinto hoy?

La jornada de sábado comenzó con la carrera Sprint a las 11:00 HS. El resultado no fue el esperado para el argentino:

Ganador: Oscar Piastri (McLaren).

Oscar Piastri (McLaren). Podio: George Russell (2°) y Lando Norris (3°).

George Russell (2°) y Lando Norris (3°). Franco Colapinto: Finalizó 20°. El piloto de Alpine reportó problemas de balance y falta de grip, algo que el equipo intentará solucionar contrarreloj para la clasificación de las 15:00.

Tabla de Posiciones F1 2025 (Campeonato de Pilotos)

Lando Norris sigue liderando el mundial, pero la presión de Verstappen y Piastri es cada vez mayor tras los resultados de Las Vegas y el Sprint de hoy.

Pos. Piloto Escudería Puntos 1 Lando Norris McLaren 390 2 Max Verstappen Red Bull 366 3 Oscar Piastri McLaren 366 20 Franco Colapinto Alpine 0

Próxima carrera: Domingo 30 de noviembre

Recordá que la carrera principal del Gran Premio de Qatar se largará mañana domingo a las 13:00 HS (Argentina). La grilla de partida se define hoy a partir de las 15:00.