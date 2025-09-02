Cines ofrecen 50% de descuento con Cuenta DNI ¿Qué días?

Cuenta DNI lanza una serie de descuentos y beneficios únicos para sus más de 10 millones de usuarios durante todo el mes de septiembre de 2025. Este beneficio, que incluye un 50% de descuento en cines, vuelve a activarse este martes 2 de septiembre, ofreciendo una oportunidad excepcional para quienes buscan entretenimiento a buen precio.

¿Qué incluye el descuento del 50% en cines?

El beneficio del 50% en cines es aplicable todos los lunes y martes de septiembre, sin límite de reintegro, lo que permite a los usuarios disfrutar de películas a un costo reducido. Este martes en particular marca la segunda oportunidad de aprovechar esta oferta exclusiva desde su lanzamiento en mayo.

Algunos de los cines adheridos incluyen:

Paseo Aldrey, Mar del Plata.

Cines de Los Gallegos Shopping.

Cinemacenter Bahía Blanca

Cinemacenter Florencio Varela

Cinemacenter Tandil

Resumen de los descuentos vigentes en septiembre

Además del beneficio en cines, Cuenta DNI ofrece una variedad de otros descuentos para el mes, destacando:

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento el 6 y 7 de septiembre en gastronomía, con un tope de $8.000. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los días 6 y 20, con un tope de $6.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diariamente, con un tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios específicos. Garrafas: 40% de descuento, con un tope mensual de $12.000. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días.

¿A quiénes benefician estos descuentos?

Estos descuentos no solo buscan atraer a los consumidores a diferentes rubros, sino también impulsar el uso de la plataforma Cuenta DNI. Los beneficios son una clara muestra de las estrategias adoptadas por el Banco Provincia para fortalecer su relación con la comunidad y adaptarse a las necesidades actuales de sus usuarios.

Así, septiembre se convierte en un mes clave para quienes desean disfrutar de beneficios económicos en diversas compras y actividades recreativas.