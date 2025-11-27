China Eastern Airlines operará el tramo comercial más largo del mundo entre Buenos Aires y Shanghái

El movimiento del turismo internacional hacia la Argentina continúa sumando novedades, especialmente en un contexto donde las conexiones aéreas de larga distancia se vuelven claves para atraer nuevos mercados. En ese escenario, una de las principales aerolíneas asiáticas comenzará a operar una ruta que generó expectativas tanto en el sector turístico como en el comercial.

El Gobierno autorizó el inicio de los vuelos y oficializó la nueva ruta

El Gobierno nacional habilitó a China Eastern Airlines a operar servicios regulares de pasajeros y carga entre China y la Argentina. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 42/2025, firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, y publicada en el Boletín Oficial.

La resolución permite a la aerolínea ofrecer vuelos internacionales con escalas intermedias, en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes. Según lo establecido, la compañía acreditó los requisitos legales y administrativos necesarios para iniciar sus operaciones.

Entre los puntos destacados de la autorización:

Servicios regulares de pasajeros y carga entre ambos países.

entre ambos países. Operación bajo acuerdos internacionales vigentes .

. Escalas técnicas permitidas sin afectar la condición de vuelo directo para los pasajeros.

Cuándo comienzan los vuelos, frecuencias y duración del tramo

China Eastern comenzará a volar el 4 de diciembre y tendrá dos frecuencias semanales, convirtiéndose en la operadora del tramo comercial más largo del mundo: Buenos Aires – Shanghái.

El servicio tendrá una duración total aproximada de 25 horas y realizará una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. A pesar de esa parada, el vuelo se considera “directo” ya que no hay cambio de avión ni de asiento.

Los tickets ya están disponibles y los valores por tramo parten desde u$s1.746 hasta alrededor de u$s1.983.

Impacto en el turismo y en la logística aérea argentina

El anuncio impulsó una serie de preparativos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que anticipa un mayor movimiento de turistas provenientes de China, uno de los mercados con crecimiento más acelerado en los últimos años.

China Eastern destacó que este nuevo corredor vía Nueva Zelanda busca:

Fortalecer la cooperación aérea entre Asia y Sudamérica .

. Aprovechar la exención de visa de tránsito para pasajeros que hagan conexión en Auckland.

para pasajeros que hagan conexión en Auckland. Facilitar nuevas oportunidades comerciales y de intercambio cultural.

Además, la ruta favorecerá el flujo de viajeros interesados en destinos locales altamente valorados por el turismo chino, como Cataratas del Iguazú, glaciar Perito Moreno y los cruceros a la Antártida, que ya registran más de 15% de pasajeros chinos.

Regreso de una aerolínea asiática al país y alianza con Aerolíneas Argentinas

El desembarco de China Eastern marca el regreso de una aerolínea asiática a la Argentina tras una década, luego de la salida de Malaysia Airlines.

La compañía mantiene, además, una alianza estratégica con Aerolíneas Argentinas, que permite operar la ruta Madrid–Shanghái mediante código compartido, fortaleciendo la conectividad entre Sudamérica, Europa y Asia.