Chascomús reúne a intendentes de distintos signos políticos en una cumbre clave

Francisco Díaz

La ciudad de Chascomús será sede de una cumbre política clave en la provincia de Buenos Aires, con la participación de intendentes de distintos signos partidarios que buscarán avanzar en una agenda común de gestión y desarrollo territorial.

El encuentro se realizará este martes, desde las 15 horas, y tendrá como anfitrión al intendente local, Javier Gastón. La jornada marcará el lanzamiento del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y Crecimiento (FRIDEC), un espacio pensado para fortalecer el trabajo conjunto entre jefes comunales y articular reclamos compartidos ante los desafíos actuales.

Temperaturas elevadas y jornadas agobiantes en la primera semana de febrero
Mirá también:

Temperaturas elevadas y jornadas agobiantes en la primera semana de febrero

De la convocatoria participarán intendentes peronistas, radicales, del PRO y de otras fuerzas del arco político provincial, con el objetivo de poner en común experiencias de gestión, intercambiar diagnósticos sobre la coyuntura bonaerense y debatir líneas de acción que permitan mejorar la administración local.

La agenda prevé instancias de debate organizadas en mesas temáticas, donde se abordarán principalmente problemáticas urbanas y rurales que atraviesan los municipios participantes. El foro estará integrado mayormente por ciudades intermedias y pequeñas de la provincia, por lo que no se espera la presencia de distritos del Conurbano ni de grandes centros urbanos.

Además, el encuentro contará con la participación de representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quienes aportarán una mirada económica y financiera sobre las dificultades que enfrentan los municipios bonaerenses y las posibles herramientas para impulsar el crecimiento local.

La cumbre en Chascomús busca así sentar las bases de un ámbito permanente de diálogo y cooperación entre intendentes, con foco en el desarrollo regional y el fortalecimiento de la gestión municipal.

El Municipio de Pinamar apelará el fallo que prohíbe las actividades motorizadas
Mirá también:

El Municipio de Pinamar apelará el fallo que prohíbe las actividades motorizadas
ETIQUETAS
Compartir este artículo
arba patente provincia de buenos aires 2026
Chau al “impuestazo”: Proponen reformar las patentes y que dejen de depender del valor de tu auto
Provincia
La frontera pinamar
¡Fin de una era en Pinamar! La Justicia prohibió las 4×4 y UTV en “La Frontera”: multas millonarias y cese inmediato
Provincia
la frontera 1024x576
La Justicia prohibió las 4×4 y UTV en La Frontera tras el accidente de Bastian
Dolores Pinamar Provincia
cuenta dni febrero descuentos
Cuenta DNI: descuentos imperdibles y nuevos topes de reintegro para febrero 2026
Provincia
ola de calor provincia
El calor será protagonista en el inicio de la primera semana de febrero
Provincia
la frontera pinamar
El Municipio de Pinamar apelará el fallo que prohíbe las actividades motorizadas
Pinamar
oracion bastian
Bastián vuelve al quirófano: será operado por séptima vez este lunes
Provincia

Más leídas