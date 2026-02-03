Chascomús reúne a intendentes de distintos signos políticos en una cumbre clave

La ciudad de Chascomús será sede de una cumbre política clave en la provincia de Buenos Aires, con la participación de intendentes de distintos signos partidarios que buscarán avanzar en una agenda común de gestión y desarrollo territorial.

El encuentro se realizará este martes, desde las 15 horas, y tendrá como anfitrión al intendente local, Javier Gastón. La jornada marcará el lanzamiento del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y Crecimiento (FRIDEC), un espacio pensado para fortalecer el trabajo conjunto entre jefes comunales y articular reclamos compartidos ante los desafíos actuales.

De la convocatoria participarán intendentes peronistas, radicales, del PRO y de otras fuerzas del arco político provincial, con el objetivo de poner en común experiencias de gestión, intercambiar diagnósticos sobre la coyuntura bonaerense y debatir líneas de acción que permitan mejorar la administración local.

La agenda prevé instancias de debate organizadas en mesas temáticas, donde se abordarán principalmente problemáticas urbanas y rurales que atraviesan los municipios participantes. El foro estará integrado mayormente por ciudades intermedias y pequeñas de la provincia, por lo que no se espera la presencia de distritos del Conurbano ni de grandes centros urbanos.

Además, el encuentro contará con la participación de representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quienes aportarán una mirada económica y financiera sobre las dificultades que enfrentan los municipios bonaerenses y las posibles herramientas para impulsar el crecimiento local.

La cumbre en Chascomús busca así sentar las bases de un ámbito permanente de diálogo y cooperación entre intendentes, con foco en el desarrollo regional y el fortalecimiento de la gestión municipal.