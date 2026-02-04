Chascomús fue sede del primer Encuentro Regional de Municipios bonaerenses

La ciudad de Chascomús fue sede este martes del Encuentro Regional de Municipios del Interior de la Provincia de Buenos Aires, una jornada que reunió a más de una veintena de intendentes y autoridades de distintos distritos bonaerenses con el objetivo de debatir estrategias comunes frente a los desafíos del desarrollo local.

El encuentro contó con la presencia del intendente anfitrión, Javier Gastón, junto a jefes comunales y representantes municipales de diferentes puntos del interior provincial, además de autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y funcionarios del Gobierno bonaerense.

Entre los participantes se destacaron el vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la Provincia de Buenos Aires, Juan Padín; el coordinador general de la Red de Biodiversidad, Alejo Ramírez; y el economista Guillermo Alves.

Tras la reunión, Padín subrayó la importancia de consolidar un espacio de diálogo entre municipios de ciudades intermedias para intercambiar experiencias y promover proyectos conjuntos. En ese sentido, remarcó el rol activo de la Provincia en el acompañamiento de estas iniciativas, tanto a través de asistencia técnica como en la formulación de proyectos que permitan acceder a líneas de financiamiento de organismos internacionales.

El funcionario señaló que se trata de un proceso inicial, orientado a definir ejes de trabajo, realizar diagnósticos compartidos y elaborar propuestas que luego puedan ser acompañadas por las distintas áreas del Gobierno provincial, de acuerdo a sus competencias.

Asimismo, Padín realizó un análisis del contexto económico actual y advirtió sobre la situación financiera que atraviesa la Provincia de Buenos Aires, a la que calificó como crítica. En ese marco, afirmó que la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia, estimada en 14 billones de pesos, impacta directamente en la capacidad de respuesta tanto del gobierno provincial como de los municipios frente a las demandas de la ciudadanía.

Finalmente, sostuvo que, además del reclamo permanente para que se cumplan los compromisos asumidos, la Provincia trabaja en la búsqueda de alternativas y herramientas que permitan mitigar el impacto de esta situación y sostener políticas públicas en los territorios.

Intendentes presentes en el encuentro de Chascomús

Además del intendente anfitrión Javier Gastón (Chascomús), participaron los siguientes jefes comunales:

• Myriam Mongay (Lezama)

• Fernando Raitelli (Brandsen)

• Fabián Blanstein (Las Flores)

• Francisco Echarren (Castelli)

• José Castro (San Miguel del Monte)

• Gustavo Barrera (Villa Gesell)

• Sebastián Ianantuony (General Alvarado)

• Juan Manuel Cerezo (General Las Heras)

• Pablo Barrena (Lobería)

• Emilio Cordonnier (Ayacucho)

• Carlos Rocha (General Guido)

• Lisandro Hourcade (Magdalena)

• Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita)

• Sebastián Walker (Pila)

• Nahuel Guardia (General Lavalle)