Celulares más baratos: confirman baja de precios para enero y el fin de los aranceles

Si tenías planeado comprar un celular nuevo para regalar (o regalarte) en Navidad, quizá la estrategia más inteligente sea esperar unas semanas más. El mercado de tecnología en Argentina está viviendo un momento de corrección de precios inédito. Según relevamientos privados y datos que manejan en el Gobierno, los valores de los teléfonos móviles ya registraron una caída del 17% en términos reales en los últimos meses, pero el dato clave es lo que ocurrirá a partir del próximo mes.

El Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio terminan de definir los detalles de la medida que entrará en vigencia el 15 de enero de 2026: la eliminación definitiva de los aranceles de importación para celulares y una reducción significativa para otros productos tecnológicos. Esta decisión busca terminar con la histórica brecha de precios que hacía que comprar un teléfono en Argentina costara el doble que en Chile o Estados Unidos.

El fin del “costo argentino” en tecnología

Durante años, el mercado local estuvo protegido por barreras arancelarias que, si bien buscaban fomentar el ensamblaje en Tierra del Fuego, terminaron encareciendo el ticket final para el consumidor. La nueva normativa apunta a desarmar ese esquema. A partir de enero, la entrada de dispositivos terminados (o con menor integración local) no tendrá el recargo aduanero que históricamente infló los precios.

Esto genera un efecto cadena inmediato:

Las marcas que ya operan en el país deben ajustar sus márgenes para competir con los modelos importados que entrarán sin arancel. Stock: Se espera una renovación del catálogo con modelos que antes no llegaban al país.

Se espera una renovación del catálogo con modelos que antes no llegaban al país. Financiación: Al bajar el precio base, las cuotas se vuelven más accesibles, incluso con las tasas de interés actuales.

Comparativa: qué podés esperar en las góndolas

La baja no es una promesa a futuro, es una tendencia que ya se siente. Si revisás los precios de hoy comparados con los de mediados de 2025, vas a notar que muchos modelos de gama media y alta han comprimido sus valores en dólares.

Según fuentes del sector retail, el comportamiento de los precios se explica así:

Situación Impacto en el precio Hasta octubre 2025 Precios altos por incertidumbre y stocks viejos con carga impositiva alta. Noviembre – Diciembre 2025 Baja del 17% promedio por estabilidad cambiaria y anticipación a la medida. Enero 2026 en adelante Eliminación de aranceles. Se espera que los precios converjan con los valores internacionales (Paridad de Importación).

¿Conviene comprar ahora o esperar a enero?

Esta es la pregunta del millón. Si tu celular actual no da más y necesitás uno de urgencia, hoy ya vas a pagar menos que hace seis meses. Sin embargo, si podés estirar la vida útil de tu equipo actual unas semanas más, la recomendación de los expertos es esperar.

La lógica es simple: cuando rija la quita de aranceles en enero, el stock nuevo ingresará con costos menores. El comercio minorista se verá obligado a liquidar el stock remanente (importado con impuestos viejos) para hacer lugar a la mercadería nueva y más barata. Esto podría desatar una guerra de ofertas y promociones agresivas durante el verano para captar al consumidor que, como vos, está esperando el momento justo.

De cuánto será la baja de precio en los celulares

Según las estimaciones que manejan tanto en el Gobierno como en las consultoras privadas, se proyecta que la baja de precios en las góndolas podría rondar entre el 30% y el 40% para los modelos importados.

Sin embargo, para entender bien ese número y no llevarse sorpresas, hay que mirar la letra chica del decreto que entra en vigencia plena el 15 de enero de 2026:

Arancel de Importación 0%: Hoy los celulares que vienen de afuera (fuera del Mercosur) pagan un 8% de arancel (antes era 16%). Desde el 15 de enero, ese impuesto desaparece por completo.

Hoy los celulares que vienen de afuera (fuera del Mercosur) pagan un 8% de arancel (antes era 16%). Desde el 15 de enero, ese impuesto desaparece por completo. Impuestos Internos más bajos: Este es el otro gran componente del precio. Para los celulares importados , el impuesto interno baja del 19% al 9,5% . Para los nacionales (fabricados en Tierra del Fuego), el impuesto interno baja del 9,5% al 0% .

Este es el otro gran componente del precio.

En resumen: El “golpe” de efecto se espera fuerte porque se combinan la quita del arancel aduanero con la reducción de impuestos internos. Si bien el mercado ya descontó un 17% este año, la corrección de enero debería acercar el precio local al valor internacional (lo que se conoce como parity price), haciendo que un iPhone o un Samsung de gama alta cueste en Argentina casi lo mismo que en Estados Unidos o Chile, al tipo de cambio oficial.

No solo celulares: qué pasa con las notebooks

La medida oficial no se detiene en los teléfonos. La “hoja de ruta” de la desregulación incluye también a las computadoras portátiles y tablets. Si bien la baja del 17% se notó fuerte en celulares, en el rubro de informática la corrección podría ser incluso más abrupta, dado que este sector tenía menos protección industrial que el de los móviles.

Si estás planeando equiparte para el ciclo lectivo o laboral 2026, monitorear los sitios de e-commerce y las listas de precios oficiales a partir de la segunda quincena de enero será fundamental para cazar las verdaderas oportunidades.