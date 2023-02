Se filtraron los castigos que sufrió Lucio Dupuy a manos de su mamá y su pareja

Hoy se conocerán las penas contra Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez por golpear, torturar y asesinar a Lucio Dupuy.

Mientras tanto, se conocieron el maltrato al que sometían las dos mujeres al niño de cinco años que tenían a su cuidado en su casa de Santa Rosa, La Pampa.

Aberrante

En un mensaje, Páez le decía a Espósito Valenti, madre del niño: “El tema es que yo quiero estar sola con vos. Así que no sé, lo dejas afuera en el patio, no sé. Pero yo no quiero verlo y no quiero que le dirijas la palabra porque ya veras como nos tomo el pelo anoche".

En otra ocasión, la mujer expresaba: "Te aviso que mañana 6 am arriba. Y se queda en el patio todo el puto día. No quiero que ni le hables porque se pasó. Vos dormí tranquila, pero no le des bola".

Y le ordena a la madre del niño: "Empezá a surtirlo porque sino lo hago yo. Yo sé que a vos no te da paja pegarle pero bueno, estaré para eso".

Incluso llegan a decir: "Bañá a ese chico así se despierta bien, o no lo bañes pero que se quede bien despierto en el pinche patio" y "No, no va al jardín, y si podemos estar solas tranquilas. Cerramos las puertas y que se quede ahí en el patio".