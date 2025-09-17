Caso Fernando Baéz Sosa: la Corte Suprema rechazó un planteo de Matías Benicelli por un insólito error

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

El nuevo abogado de Benicelli, Carlos Alberto Manuel Attías, había solicitado la revocación de la condena alegando que su defendido no contó con una defensa adecuada durante el proceso judicial y el juicio oral, cuestionando la actuación de Hugo Tomei, quien representó a todos los acusados tanto en la instrucción como en el juicio.

A comienzos de febrero de 2023, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a cinco de los imputados, entre ellos Benicelli, a prisión perpetua como coautores de homicidio doblemente agravado por actuar en grupo y con alevosía, en concurso con lesiones leves. Los otros tres acusados recibieron penas de 15 años de prisión.

Tras esta decisión, Attías presentó un recurso de apelación, que en marzo de 2024 fue confirmado por la Sala II del Tribunal de Casación bonaerense, aunque se descartó la existencia de alevosía. Posteriormente, la defensa presentó recursos de “nulidad” e “inaplicabilidad de ley”.

La Corte Suprema consideró que la queja presentada por Attías contenía un error procesal: el recurso fue llevado directamente al tribunal nacional cuando debía ser presentado primero ante la Suprema Corte bonaerense mediante un recurso extraordinario federal. En el fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti explicaron que “el recurso de queja ante la Corte tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado una apelación –ordinaria o extraordinaria– ante el Tribunal, sin que en el caso bajo examen se haya dado cumplimiento con dicha exigencia”.

Al declarar improcedentes los planteos de la defensa, la Corte no evaluó los cuestionamientos de Benicelli. La condena, sin embargo, aún no es firme, ya que permanece pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense.

El caso Fernando Báez Sosa conmocionó a la sociedad argentina: la víctima fue agredida frente a la discoteca Le Brique en Villa Gesell tras una discusión en el interior del local, en un ataque que duró apenas 50 segundos. Los testigos identificaron a Benicelli como uno de los principales instigadores, destacando su participación activa y su característico “rodete samurái”.

El proceso judicial culminó en febrero de 2023 con la condena a prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de cárcel como partícipes secundarios.