Caos vehicular en la Ruta 2 por un accidente en pleno éxodo turístico hacia la costa atlántica

Un accidente de tránsito provocó este sábado un corte total de la Ruta 2 en sentido a la Costa Atlántica, generando un escenario de caos vial en uno de los momentos de mayor circulación por el recambio turístico de quincena.

El siniestro ocurrió a la altura del distrito de Dolores, sobre la Autovía 2, antes de llegar a la intersección con la Ruta 63, que conecta con la Ruta 11. Como consecuencia del choque, el tránsito quedó completamente interrumpido, dejando a miles de vehículos varados.

Filas interminables y demoras extremas

Se registraron largas filas de autos, con demoras extremas y conductores atrapados durante varias horas bajo altas temperaturas. La situación se volvió crítica en un contexto de alto flujo vehicular, típico del éxodo turístico hacia los principales destinos de la Costa Atlántica bonaerense.

Recién pasadas las 16:00 horas las autoridades lograron liberar la calzada, permitiendo que la circulación comenzara a normalizarse de manera progresiva, aunque con tránsito aún cargado.

Importante operativo

En el lugar trabajaron fuerzas de seguridad y personal vial, quienes realizaron desvíos, tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito hasta restablecer la circulación.

El episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la Ruta 2 durante los picos de circulación turística y la necesidad de extremar precauciones al volante.