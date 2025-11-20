Camión cargado de frutas y verduras volcó en Maipú y bloqueó la Ruta 2

Francisco Díaz
vuelco camion ruta 2

Durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre, un camión que transportaba frutas y verduras volcó en el kilómetro 286 de la Ruta 2, en la zona de Las Armas (partido de Maipú), cuando viajaba hacia la Costa Atlántica.

El camión se salió de la cinta asfáltica, terminó volcado sobre uno de sus laterales y quedó atravesado sobre la ruta, lo que provocó la interrupción total del tránsito en ese sector. Parte de la carga quedó dispersa sobre la calzada.

Aunque el motivo del despiste todavía se desconoce, el conductor y las personas que lo acompañaban no sufrieron heridas.

Para despejar la autovía, se aguardó la llegada de una grúa de gran porte, encargada de mover el rodado y colaborar con la limpieza del lugar.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Las Armas, Policía Vial, personal de emergencias médicas y agentes de AUBASA, quienes implementaron un desvío provisorio por el carril contrario entre los kilómetros 285,500 y 286,500 para mantener la circulación.

