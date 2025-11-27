Calor intenso y tormentas fuertes: el último jueves de noviembre llega con alerta

Noviembre está llegando a su fin y quedan 34 días para que también termine el año, mientras la última semana del undécimo mes avanza con temperaturas elevadas en todo territorio bonaerense.

El jueves se presentará con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, tornándose mayormente nublado desde la tarde y con probabilidad de tormentas fuertes hacia la noche, con valores térmicos que irán desde los 21 grados de mínima hasta los 31 de máxima.

──────────────────────────────────────────

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO EN LA PROVINCIA

──────────────────────────────────────────

JUEVES

• Parcialmente nublado (madrugada y mañana)

• Mayormente nublado (tarde)

• Tormentas fuertes (noche)

• 21°C / 31°C

VIERNES

• Mayormente nublado (primeras horas)

• Parcialmente nublado (tarde)

• 18°C / 27°C

SÁBADO

• Lluvias aisladas (madrugada y mañana)

• Tormentas aisladas (tarde y noche)

• 17°C / 21°C

DOMINGO

• Tormentas aisladas (madrugada y mañana)

• Lluvias aisladas (tarde y noche)

• 16°C / 22°C

──────────────────────────────────────────

El organismo meteorológico mantenía además un alerta por tormentas con posible caída de granizo para distintas zonas bonaerenses durante el jueves, mientras que el viernes se espera una breve mejora con descenso leve de la temperatura.

El sábado marcará el regreso sostenido de las precipitaciones, con lluvias y tormentas a lo largo de toda la jornada, mientras que el domingo continuará con condiciones inestables, manteniendo el mal clima en gran parte de la provincia.

Distritos en alerta por tormentas fuertes