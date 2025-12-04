Calor intenso este jueves: ¿qué esperar para viernes y sábado?

Francisco Díaz

Con el cierre del año asomando, el calor ya se empieza a imponer en la provincia de Buenos Aires, anticipando un verano que promete ser intenso. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 4 de diciembre se espera una jornada calurosa, con temperatura mínima cerca de 21 °C y máxima superior a los 34 °C.

  • El cielo se presentará despejado por la mañana y con algunas nubes hacia la tarde y noche.
  • Los vientos soplarán principalmente desde el norte, con algunas ráfagas en la madrugada.

¿Qué se espera para el fin de semana?

  • El viernes se anticipa como incluso más caluroso que hoy, con marcas cercanas a los 33 °C o más.
  • Para el sábado se prevé un leve alivio térmico: la máxima rondaría los 28 °C, con cielo parcialmente a mayormente nublado y viento del Este hacia la noche.

En líneas generales, el SMN anticipa que este diciembre —marcando el inicio del verano austral— tendrá temperaturas “normales o superiores a lo habitual” en gran parte de la provincia, con baja probabilidad de lluvias.

¿Qué tener en cuenta ante el calor?

Dada la subida térmica en el AMBA y gran parte de Buenos Aires, conviene tener presentes algunas recomendaciones:

  • Hidratate constantemente: no esperes a tener sed para tomar agua.
  • Evitá alcohol, cafeína o bebidas con mucho azúcar.
  • Si vas a salir, procurá usar ropa liviana y clara, sombrero, y protector solar.
  • Tratá de no exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00 — buscá sombra o espacios frescos.
  • Especial atención a niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Qué significa este calor cuando 2025 está por terminar

El escenario de estos días no es casual: el último informe estacional del SMN anticipa que diciembre, enero y febrero podrían tener temperaturas más altas de lo habitual en muchas zonas de la provincia.

Para quienes viven en la provincia estas primeras semanas de calor sirven como advertencia: el verano podría sentirse con fuerza, y conviene estar preparados.

