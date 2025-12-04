Calor intenso este jueves: ¿qué esperar para viernes y sábado?

Con el cierre del año asomando, el calor ya se empieza a imponer en la provincia de Buenos Aires, anticipando un verano que promete ser intenso. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 4 de diciembre se espera una jornada calurosa, con temperatura mínima cerca de 21 °C y máxima superior a los 34 °C.

El cielo se presentará despejado por la mañana y con algunas nubes hacia la tarde y noche.

Los vientos soplarán principalmente desde el norte, con algunas ráfagas en la madrugada.

¿Qué se espera para el fin de semana?

El viernes se anticipa como incluso más caluroso que hoy, con marcas cercanas a los 33 °C o más.

que hoy, con marcas cercanas a los 33 °C o más. Para el sábado se prevé un leve alivio térmico: la máxima rondaría los 28 °C, con cielo parcialmente a mayormente nublado y viento del Este hacia la noche.

En líneas generales, el SMN anticipa que este diciembre —marcando el inicio del verano austral— tendrá temperaturas “normales o superiores a lo habitual” en gran parte de la provincia, con baja probabilidad de lluvias.

¿Qué tener en cuenta ante el calor?

Dada la subida térmica en el AMBA y gran parte de Buenos Aires, conviene tener presentes algunas recomendaciones:

Hidratate constantemente: no esperes a tener sed para tomar agua.

Evitá alcohol, cafeína o bebidas con mucho azúcar.

Si vas a salir, procurá usar ropa liviana y clara, sombrero, y protector solar.

Tratá de no exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00 — buscá sombra o espacios frescos.

Especial atención a niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Qué significa este calor cuando 2025 está por terminar

El escenario de estos días no es casual: el último informe estacional del SMN anticipa que diciembre, enero y febrero podrían tener temperaturas más altas de lo habitual en muchas zonas de la provincia.

Para quienes viven en la provincia estas primeras semanas de calor sirven como advertencia: el verano podría sentirse con fuerza, y conviene estar preparados.