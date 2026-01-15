Calor, humedad y posibles tormentas: así se presenta el clima en el inicio de la segunda quincena

Francisco Díaz
La provincia de Buenos Aires transita la primera quincena de enero con condiciones meteorológicas típicas del pleno verano. En un contexto de alta circulación turística y actividades al aire libre, el clima presentará variaciones entre la inestabilidad del jueves y una marcada mejora hacia el fin de semana, con temperaturas elevadas y predominio del tiempo estable.

Durante este jueves 15 de enero, se espera una jornada calurosa desde las primeras horas, con ambiente húmedo y cielo que irá de parcialmente nublado a mayormente cubierto con el correr del día.

Hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas y chaparrones, especialmente en sectores del centro y norte bonaerense. Si bien no se prevén fenómenos generalizados, las precipitaciones podrían ser localmente intensas en cortos períodos, acompañadas por ráfagas y actividad eléctrica.

Para el viernes 16 de enero, el escenario climático mostrará una notoria mejora.

El ingreso de aire más seco permitirá una jornada más estable, con cielo parcialmente nublado y descenso moderado de las temperaturas mínimas. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, sin probabilidad significativa de lluvias en la mayor parte del territorio provincial.

De cara al fin de semana, tanto el sábado como el domingo se perfilan con tiempo mayormente estable, cielos con nubosidad variable y temperaturas nuevamente en ascenso, propias de la temporada estival.

No se esperan precipitaciones relevantes, lo que favorecerá el movimiento turístico hacia destinos de costa, sierras y espacios recreativos del interior bonaerense.

Resumen del pronóstico

DíaEstado del tiempoTemperaturasLluvias
Jueves 15Caluroso e inestable, con nubosidad en aumentoMín. 22–24 °C / Máx. 30–33 °CTormentas aisladas
Viernes 16Más estable, parcialmente nubladoMín. 17–19 °C / Máx. 27–29 °CSin lluvias
Fin de semanaEstable y calurosoMín. 18–20 °C / Máx. 30–33 °CNo se esperan

Panorama general

El período analizado muestra un jueves con inestabilidad típica del verano, seguido por un viernes y fin de semana con condiciones climáticas más previsibles y favorables, ideales para el descanso, el turismo y las actividades recreativas en toda la provincia de Buenos Aires.

