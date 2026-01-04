Calor en pausa: enero arrancó con clima otoñal. ¿Hasta cuándo?

Francisco Díaz
fresco agrada

El ingreso de un frente frío continúa marcando el pulso del clima en la provincia de Buenos Aires, manteniendo las temperaturas por debajo de los 30 grados y regalando jornadas poco habituales para esta época del año.

Para este domingo 4 de enero, se espera una jornada agradable pero fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 15° de mínima y 25° de máxima, y un cielo ligeramente nublado durante gran parte del día.

Según los pronósticos, habrá ausencia total de tormentas, mientras que el viento soplará mayormente desde el Sudeste, rotando hacia el Este durante la noche, aportando una sensación térmica aún más fresca en las últimas horas del día.

¿Hasta cuándo sigue la tregua del verano?

Las condiciones climáticas se mantendrán similares en los próximos días, aunque el alivio térmico comenzará a despedirse lentamente.

🔸 Lunes 5 de enero: con viento rotando al norte, el cielo estará despejado y la temperatura máxima alcanzará los 28°.
🔸 Martes 6: continuará el ascenso térmico, con una jornada algo más pesada y una máxima de 29°.
🔸 Miércoles 7: el calor se consolida, con temperaturas entre 30° y 31°, marcando el retorno de las tardes típicas de enero .

A diferencia de la ola de calor de fin de año, este aumento será progresivo, aunque la humedad comenzará a elevar la sensación térmica.

Mirando al jueves

Para el jueves 8, se prevé un aumento de la nubosidad y un clima más inestable. Si bien las máximas descenderán levemente hasta los 27°, la humedad hará que el ambiente se sienta más pesado, en un clásico escenario veraniego bonaerense.

