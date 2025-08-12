banner ad

Calendario de pagos de ANSES en septiembre 2025: ¿Qué días cobran los jubilados?

Ana Salgueiro
Aumento jubilados anses

La ANSES ha anunciado su calendario de pagos para septiembre de 2025, proporcionando detalles cruciales para los pensionados y jubilados en todo el país. Esta medida, que incluye un aumento por movilidad, busca asegurar el bienestar de sus beneficiarios.

¿Cómo afectará el nuevo calendario de pagos a los pensionados en septiembre?

Este año, la ANSES ha decidido adelantar el calendario de pagos para todo 2025, lo que representa un cambio significativo respecto a gestiones anteriores. En septiembre, los pensionados y jubilados no solo recibirán sus haberes, sino que también se espera un incremento en la jubilación debido a la inflación, que se estima por debajo del 2%.

Adicionalmente, algunos beneficiarios recibirán un bono extra de $70.000, sujeto a confirmación. El calendario establece que los pagos para las Pensiones No Contributivas se realizarán entre el 8 y el 12 de septiembre, mientras que los jubilados cobrarán del 8 al 26 del mismo mes.

Fechas específicas de pago para beneficiarios de ANSES en septiembre

Las fechas de pago para los titulares de Pensiones No Contributivas están programadas de la siguiente manera:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre

Por otro lado, los pagos de jubilaciones se realizarán en diferentes fechas dependiendo de si la pensión supera o no un haber mínimo.

Fechas de pago de jubilaciones que no superen un haber mínimo:

  • Documentos terminados en 0: a partir del 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: a partir del 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: a partir del 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: a partir del 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: a partir del 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: a partir del 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: a partir del 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: a partir del 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: a partir del 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: a partir del 19 de septiembre

Fechas de pago de jubilaciones que superen un haber mínimo:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 26 de septiembre

¿Qué cambios se esperan en las asignaciones y bonos?

Con la inflación registrada para julio y la anunciada posibilidad de un aumento, el panorama económico para los pensionados se ve alentador. Se espera que los beneficiarios esperen con atención los anuncios del próximo miércoles 13, donde se confirmará si el aumento es efectivo.

Este mes de septiembre se perfila como una oportunidad importante para aquellos que dependen de los pagos de ANSES, siendo crucial la consulta del calendario de pagos para organizar sus finanzas personales.

Más leídas