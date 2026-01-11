Calendario de feriados Argentina 2026: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Tras el brindis de Año Nuevo y el inicio de la temporada de verano, muchos argentinos ya consultan el almanaque para planificar sus próximos días de descanso. El 2026 se presenta como un año particularmente generoso para el turismo interno, con un cronograma que incluye 16 feriados nacionales y una estructura de 12 fines de semana largos, ideal para escapadas cortas o pausas en la rutina laboral.

El próximo feriado: Carnaval llega en febrero

Si estás buscando la próxima fecha libre en el calendario, la espera después de enero será de 44 días. El próximo feriado nacional en Argentina será el de Carnaval, que este año cae a mediados de febrero, generando el primer fin de semana “extra largo” del 2026.

Lunes 16 de febrero: Feriado de Carnaval (Inamovible).

Feriado de Carnaval (Inamovible). Martes 17 de febrero: Feriado de Carnaval (Inamovible).

Esta festividad garantiza cuatro días consecutivos de descanso (sumando el sábado 14 y el domingo 15), consolidándose como una de las fechas más fuertes para destinos como Gualeguaychú, Corrientes y el Norte argentino.

El calendario completo de feriados 2026

Para que puedas organizar tus viajes o eventos con antelación, aquí te detallamos cómo queda conformado el esquema de días no laborables y feriados para el resto del año, según la normativa vigente (Ley 27.399):

Feriados Inamovibles

1 de enero (Jueves): Año Nuevo.

16 y 17 de febrero (Lunes y Martes): Carnaval.

24 de marzo (Martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril (Jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril (Viernes): Viernes Santo.

1 de mayo (Viernes): Día del Trabajado.

25 de mayo (Lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (Jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (Martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (Viernes): Navidad.

Feriados Trasladables y Puentes Turísticos

En 2026, el Gobierno ha oficializado mediante la Resolución 164/2025 tres días no laborables con fines turísticos para garantizar fines de semana extendidos:

23 de marzo (Lunes): Día no laborable con fines turísticos (genera puente con el 24 de marzo).

15 de junio (Lunes): Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes (trasladado del miércoles 17).

10 de julio (Viernes): Día no laborable con fines turísticos (genera puente con el 9 de julio).

17 de agosto (Lunes): Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre (Lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (Lunes): Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20). 7 de diciembre (Lunes): Día no laborable con fines turísticos (genera puente con el 8 de diciembre).

Los fines de semana XL: Oportunidades para viajar

El diseño del calendario 2026 busca potenciar la actividad económica regional a través del turismo. Los períodos de descanso más prolongados serán:

Carnaval: Del sábado 14 al martes 17 de febrero (4 días).

Del sábado 21 al martes 24 de marzo (4 días).

Del jueves 2 al domingo 5 de abril (4 días).

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (4 días).

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (4 días). Inmaculada Concepción: Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (4 días).

Es importante recordar que en los días no laborables con fines turísticos (como el 23 de marzo o el 7 de diciembre), el descanso es obligatorio para la administración pública, mientras que para el sector privado queda a discreción del empleador. En caso de trabajar, la remuneración es la de un día habitual, a diferencia de los feriados nacionales donde se debe abonar jornada doble.