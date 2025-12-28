La compraventa de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires cayó 19% en noviembre

En noviembre de 2025, la cantidad de compraventas en la Provincia de Buenos Aires registró 12.483 operaciones, según el Colegio de Escribanos de la Provincia. Este número marca un retroceso respecto a octubre, aunque presenta un leve avance en comparación interanual.

Variaciones en el mercado inmobiliario bonaerense

El informe del Colegio indica que, en comparación con noviembre de 2024, las compraventas aumentaron 2%, ya que el año anterior se habían contabilizado 12.260 operaciones. Sin embargo, en relación al mes anterior, se observa un descenso significativo del 19%, ya que en octubre se habían registrado 15.321 cambios de titularidad.

Octubre se destacó por un volumen inédito de operaciones, estimulado por el repunte del crédito hipotecario que alcanzó 2.600 actos, con una notable suba interanual del 99%. En los primeros diez meses del año, el total de nuevas escrituras llegó a 115.000.

Ya en octubre se advertía una posible merma en las operaciones futuras, producto de un contexto económico turbulento y los constantes vaivenes del dólar. Luego de las elecciones, el crédito hipotecario no mostró el mismo impulso que durante el primer semestre, lo que podría haber afectado los registros de noviembre.

Disminución en las hipotecas y análisis sectorial

En lo que respecta a la cantidad de hipotecas, noviembre de 2025 produjo un total de 1.477 registros, lo que representa un descenso del 43% respecto a octubre, donde se habían registrado 2.600. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior, se observa un incremento del 4%.

El Presidente del Colegio de Escribanos, Guillermo Longhi, analizó los resultados y subrayó el impacto en el sector. “Las cifras de noviembre muestran una evolución interanual positiva del mercado inmobiliario bonaerense, aunque con moderación respecto a meses previos. Muchos de los actos de noviembre fueron operaciones negociadas en septiembre y octubre. Esta variación responde a un contexto de mayor cautela propio de un período electoral”, declaró.