Buscan eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires: “No salva vidas, es recaudatoria”

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica ARI, Andrés De Leo, presentó este martes un proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria para automotores en la provincia de Buenos Aires.

“La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, sostuvo el legislador al fundamentar la iniciativa.

Los argumentos del proyecto

De Leo afirmó que más del 99% de los accidentes están vinculados a fallas humanas y a deficiencias en la infraestructura vial.

👉 “Allí el Estado debe invertir y poner énfasis en las políticas viales”, remarcó.

En ese sentido, consideró que:

💸 La VTV representa un gasto superfluo para los titulares de vehículos.

para los titulares de vehículos. 🚧 La siniestralidad no se redujo con su implementación.

🛣️ El problema central radica en el mal estado de rutas y caminos.

Infraestructura y error humano, en el centro del debate

El proyecto —acompañado por los diputados Luciano Bugallo y Romina Braga— sostiene que la red vial no acompañó el crecimiento del parque automotor ni el incremento del transporte de cargas, especialmente tras el deterioro del sistema ferroviario.

Según el texto presentado:

El error humano es el principal factor de los siniestros.

es el principal factor de los siniestros. Las falencias en infraestructura agravan la problemática.

agravan la problemática. La exigencia económica a los bonaerenses no tiene una contrapartida visible en mejoras viales.

Fuerte cuestionamiento económico

El legislador también apuntó contra el impacto económico que implica realizar la VTV, señalando que el costo exigido a los conductores bonaerenses no se traduce en mejores rutas ni caminos más seguros.

Ahora el proyecto deberá ser debatido en la Legislatura bonaerense, donde se abrirá una discusión que promete generar posiciones encontradas entre quienes priorizan el control técnico vehicular y quienes reclaman una revisión del sistema.