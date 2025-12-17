Brasil vuelve a liderar las preferencias de los argentinos para las vacaciones de verano ¿Por qué?

Denisse Helman
requisitos ingresar a brasil

A medida que se acerca la temporada alta, las decisiones de viaje comienzan a definirse y marcan tendencias claras en el turismo regional. Desde hace varios meses, las agencias y operadores detectan movimientos anticipados que reflejan cambios en las elecciones de los argentinos, impulsados por factores económicos, geográficos y de conectividad.

El crecimiento sostenido de las reservas hacia Brasil

Desde septiembre se registra un incremento sostenido en las reservas con destino a Brasil, una tendencia que no se limita únicamente a las provincias fronterizas. Para muchas ciudades del norte argentino, como Corrientes o Santiago del Estero, las playas brasileñas resultan incluso más cercanas que los destinos tradicionales de la costa bonaerense, lo que refuerza su atractivo logístico.

Esta cercanía geográfica, sumada a la diversidad de opciones disponibles, posiciona a Brasil como una alternativa práctica y competitiva para distintos perfiles de viajeros.

Una oferta de playas amplia y diversa

Uno de los principales diferenciales de Brasil es su extensa franja costera, que se extiende por miles de kilómetros y ofrece propuestas muy variadas.

  • Playas ideales para familias con servicios completos.
  • Destinos exclusivos con hoteles de alta gama.
  • Zonas más tranquilas y naturales, con menor desarrollo turístico.

Esta amplitud permite que cada viajero encuentre una opción acorde a su presupuesto y expectativas, algo que influye directamente en la decisión final.

El factor económico y el tipo de cambio

El contexto económico también juega un rol clave. La relación entre el peso y el dólar volvió más accesibles muchos destinos brasileños, especialmente en comparación con temporadas anteriores.

A esto se suma que la calidad de los alojamientos, la infraestructura turística y los servicios incluidos generan una percepción de mayor valor por el dinero invertido, un aspecto cada vez más determinante al momento de planificar vacaciones.

Mejor conectividad aérea desde el interior del país

Otro elemento que explica el auge de Brasil es la mejora en la conectividad aérea, especialmente desde el interior de Argentina.

  • Vuelos directos desde ciudades como Córdoba, Mendoza y Rosario.
  • Mayor presencia de aerolíneas low cost.
  • Programación anticipada de frecuencias para la temporada de verano.

Esta combinación facilita el acceso, reduce tiempos de viaje y amplía el universo de personas que pueden elegir destinos internacionales sin pasar por Buenos Aires.

Nuevas formas de viajar y oportunidades locales

El comportamiento del viajero argentino también evolucionó. Hoy se observa una mayor inclinación por escapadas cortas y decisiones más espontáneas, además de los viajes largos tradicionales.

En ese contexto, destinos como Tandil, Sierra de la Ventana o Las Grutas aparecen como opciones con potencial de crecimiento, siempre que logren adaptarse a estas nuevas demandas y competir con la fuerte propuesta internacional que representa Brasil.

Más leídas