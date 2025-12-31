Brasil lidera el turismo internacional de los argentinos: escapadas cortas, playas del sur y pagos con Pix

El turismo argentino hacia el exterior viene mostrando transformaciones claras en destinos, duración de los viajes y formas de pago. En ese escenario, Brasil vuelve a destacarse como una opción recurrente, no solo por cercanía geográfica, sino también por una combinación de conectividad, variedad de propuestas y cambios en los hábitos de consumo que reconfiguran la experiencia de viaje.

Brasil se consolida como el destino internacional más elegido

Los datos del sector turístico confirman una tendencia sostenida: Brasil volvió a ubicarse como el principal destino internacional de los argentinos. Según el Indec, entre enero y noviembre, los países limítrofes concentraron el 71,8% de los viajes al exterior, y dentro de ese grupo Brasil encabezó el ranking con el 21,9% del total.

Plataformas de viajes coincidieron en este patrón:

Río de Janeiro y Florianópolis aparecen de forma recurrente entre los destinos más buscados.

aparecen de forma recurrente entre los destinos más buscados. Se mantienen tanto para vacaciones tradicionales como para escapadas de fin de año.

como para escapadas de fin de año. Brasil compite en preferencias incluso con destinos locales como Mar del Plata para fechas clave como Año Nuevo.

Escapadas cortas y cambios en la planificación del viaje

El comportamiento del viajero argentino también evolucionó en la forma de organizar sus vacaciones. De acuerdo con datos de Despegar:

La anticipación promedio de compra se ubicó en 58 días .

se ubicó en . La duración promedio de los viajes se mantuvo en torno a una semana.

A su vez, Airbnb detectó un crecimiento marcado de un nuevo formato:

Las búsquedas de viajes internacionales de uno a dos días crecieron más de 150% con proyección a 2026.

crecieron más de con proyección a 2026. Esta tendencia está impulsada principalmente por la generación Z.

Dentro de este esquema, Brasil se fortaleció por cercanía y flexibilidad, con destinos que permiten escapadas breves sin grandes traslados.

Las playas del sur y sudeste, entre las más buscadas

El mapa de preferencias muestra una fuerte concentración en determinadas regiones brasileñas. Entre los destinos más elegidos se destacan:

Florianópolis , con crecimiento sostenido durante todo el año.

, con crecimiento sostenido durante todo el año. Río de Janeiro , que lidera las búsquedas tanto para viajes grupales como individuales.

, que lidera las búsquedas tanto para viajes grupales como individuales. Buzios, especialmente atractivo para escapadas cortas.

Airbnb identificó además que Río de Janeiro se posiciona como el destino favorito para quienes viajan solos, con un aumento proyectado de más del 200% en las reservas hacia 2026.

La conectividad regional como factor clave

La facilidad de acceso fue otro de los elementos que explica el liderazgo de Brasil. Desde el sector destacan:

Amplia oferta de vuelos regionales .

. Servicios turísticos activos incluso fuera de la temporada alta.

Posibilidad de planificar con mayor anticipación, sin inmovilizar fondos de inmediato.

Herramientas como Viaje Fácil permitieron asegurar vuelos con hasta 11 meses de anticipación y completar el pago más adelante, lo que amplió el margen de planificación para los viajeros argentinos.

Pix, el sistema de pago que cambió la experiencia del turista argentino

Más allá de los destinos, uno de los cambios más profundos se dio en la forma de pagar en Brasil. El uso del sistema de pagos instantáneos Pix se consolidó como una práctica habitual.

Según el Monitor kamiPay:

El 80,6% de los argentinos usa Pix para cubrir al menos la mitad de sus gastos en Brasil.

usa Pix para cubrir al menos la mitad de sus gastos en Brasil. Más del 60% lo utiliza por encima del efectivo y las tarjetas.

Desde Prex confirmaron que: