Atención viajeros y ciudadanos: el Renaper oficializó los nuevos valores para tramitar el DNI y el pasaporte

El Ministerio del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), anunció este martes 3 de marzo de 2026 una fuerte actualización tarifaria para la emisión de documentos de identidad y viaje. La medida, oficializada mediante las resoluciones 19 y 106, impacta directamente en el presupuesto de los argentinos que necesiten renovar sus credenciales durante este año.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de este viernes 6 de marzo en todo el país. Este incremento busca sostener la operatividad del organismo, adaptando los costos de producción, tecnología y logística al contexto económico actual, afectando tanto a los trámites regulares como a los servicios de entrega rápida.

Quienes tengan turnos programados o necesiten realizar la gestión de urgencia en los próximos días deberán prepararse para abonar las nuevas tarifas, donde el trámite regular del documento nacional básico pasará a costar $10.000, marcando una suba significativa respecto al cuadro tarifario vigente hasta la fecha.

Nuevos aranceles para el documento nacional de identidad

El esquema de precios varía considerablemente según la urgencia que tenga el ciudadano para obtener su credencial física. Mientras que la opción estándar con entrega a domicilio en hasta 25 días hábiles se fijó en $10.000, existen alternativas mucho más veloces que exigen desembolsar recargos sustanciales para obtener el plástico en tiempo récord.

En el caso de los residentes extranjeros en Argentina, la primera identificación y sus posteriores actualizaciones tendrán un costo único de $20.000. Esta tarifa unificada aplica tanto para los ciudadanos provenientes de países del Mercosur como para aquellos originarios de otros Estados que cuenten con residencia temporaria o permanente.

Tipo de trámite (DNI) Plazo estimado de entrega Valor final a abonar Trámite regular (Ciudadanos argentinos) Hasta 25 días hábiles en domicilio $10.000 Servicio exprés Entre 48 y 96 horas hábiles en domicilio $26.000 Servicio 24 horas 24 horas hábiles (retiro en oficina origen) $41.000 Resolución al instante 2 a 6 horas (solo en sedes y aeropuertos habilitados) $57.000 Trámite regular (Ciudadanos extranjeros) Hasta 25 días hábiles en domicilio $20.000

Precios confirmados para tramitar la credencial internacional de viaje

Los ciudadanos que planeen viajar al exterior y necesiten obtener o renovar su libreta internacional se encontrarán con un costo base de $100.000 para la versión ordinaria. Este documento indispensable demora aproximadamente 30 días hábiles en llegar mediante correo postal al domicilio del solicitante.

El salto económico es aún más notorio para los viajeros de último momento que requieran el documento con urgencia. El trámite exprés asciende a $200.000, mientras que la resolución inmediata, pensada para quienes están a pocas horas de abordar un vuelo internacional, alcanza la cifra máxima estipulada en el tarifario del organismo.

Libreta regular (entrega en 30 días): $100.000.

$100.000. Servicio exprés (entrega entre 48 y 96 horas hábiles): $200.000.

$200.000. Resolución al instante (exclusivo en aeropuertos y sedes centrales): $330.000.

$330.000. Documento excepcional de viaje (para extranjeros, apátridas y refugiados): $100.000.

Casos especiales que no pagan el arancel

A pesar del ajuste generalizado en los valores, el Estado nacional decidió mantener ciertas políticas de gratuidad para garantizar el derecho a la identidad de los sectores más vulnerables, asegurando que el aspecto económico no funcione como una barrera de acceso documental.

Las normativas del Renaper establecen claramente que los recién nacidos hasta los seis meses de edad reciben su primer ejemplar totalmente gratis, consolidándose como el trámite universal de mayor demanda exento de pago en este nuevo esquema.

Además, quedan eximidos de abonar las nuevas tarifas los siguientes grupos y situaciones particulares detalladas en la resolución:

Personas sin recursos económicos: Quienes presenten un certificado de extrema pobreza expedido por autoridad competente no pagarán el trámite. Esta exención cubre también a sus hijos menores de 18 años o familiares a cargo con capacidades restringidas.

Quienes presenten un certificado de extrema pobreza expedido por autoridad competente no pagarán el trámite. Esta exención cubre también a sus hijos menores de 18 años o familiares a cargo con capacidades restringidas. Rectificación por identidad de género: El cambio formal de nombre de pila, la adopción de la clasificación de género “X” y la consecuente emisión del nuevo plástico se realizan sin ningún costo.

El cambio formal de nombre de pila, la adopción de la clasificación de género “X” y la consecuente emisión del nuevo plástico se realizan sin ningún costo. Errores de confección técnica: Si el documento físico llega al domicilio con fallas de impresión o datos incorrectos, la reposición será gratuita siempre y cuando el ciudadano inicie el reclamo dentro de los 90 días posteriores a la entrega.

Costos adicionales para certificaciones y validaciones digitales

El reciente anuncio oficial no solo impacta en la emisión de los documentos físicos tradicionales, sino que también incluye fuertes incrementos en los servicios de validación de identidad digital y emisión de certificados, herramientas que son intensamente utilizadas por el sector corporativo y entidades financieras.

A partir de este 6 de marzo, las certificaciones de datos personales o de domicilio pasarán a costar $8.000. Este es un trámite considerado fundamental para aquellas personas que necesitan acreditar fehacientemente su lugar de residencia ante diferentes organismos públicos, empresas de servicios o bancos.

Por otro lado, la autorización de viaje al exterior para menores de edad tramitada directamente ante el organismo tendrá un valor de $30.000. Esta opción representa una alternativa válida frente a los permisos gestionados a través de escribanías privadas. En paralelo, las validaciones de identidad mediante sistema API (tecnología utilizada por empresas para verificar clientes) costarán desde $60 por cada transacción electrónica.

Pasos prácticos para iniciar la solicitud en línea o presencial

Para evitar largas demoras e inconvenientes en las sedes físicas, es obligatorio solicitar un turno previo a través de la plataforma web o aplicación Mi Argentina. Desde allí, el usuario puede seleccionar la dependencia del registro civil más cercana a su domicilio o elegir los centros de atención rápida ubicados en shoppings y terminales de transporte.

En el caso excepcional de requerir la entrega al instante, los interesados deben dirigirse sin turno previo a las oficinas habilitadas en los principales aeropuertos internacionales (como Ezeiza, Aeroparque o Córdoba) o en las sedes centrales del Renaper. Allí deberán presentar su pasaje de viaje (si corresponde) y abonar la tasa máxima en el lugar mediante tarjeta de crédito o débito, ya que no se acepta efectivo.

Finalmente, es fundamental para los viajeros recordar que el documento digital disponible en la aplicación móvil no reemplaza al formato físico para salir del país o emitir el voto. Por lo tanto, mantener el plástico o la libreta en formato físico, actualizados y en perfecto estado de conservación, sigue siendo un requisito legal ineludible para todos los habitantes.