Bono para jubilados en agosto: ¿quiénes quedan afuera del beneficio?

Ana Salgueiro
Jubilados anses novedades

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que continuará pagando el bono extraordinario a los jubilados y pensionados con haberes mínimos en agosto de 2025. Sin embargo, un grupo de beneficiarios quedará excluido debido a que sus ingresos superan el límite establecido por el gobierno.

¿Cuál es el aumento de las jubilaciones en agosto 2025?

Tanto las jubilaciones como las pensiones han recibido un aumento del 1,6% en agosto. Este incremento se deriva del Decreto 274/24, que determina ajustes mensuales en las prestaciones, basándose en la inflación reportada dos meses antes.

Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025

Los nuevos valores de los haberes jubilatorios tras el aumento son los siguientes:

Tipo de JubilaciónMonto
Jubilación mínima$314.305,37
Jubilación máxima$2.114.977,59
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)$251.444,30
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez$220.013,76

¿Quiénes son elegibles para el bono de $70.000?

El bono de $70.000 está destinado exclusivamente a aquellos jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo y no cuenten con ingresos adicionales que excedan ese límite. Con la jubilación mínima establecida en $314.305,37, el total con el bono alcanzaría $384.305,37.

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025: ¿cuándo cobro la jubilación?

Las fechas para cobrar las jubilaciones en agosto son:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 14 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
