Bono de ANSES para jubilados: ¿Cuánto se cobra en febrero?

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 65/2026, oficializó la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados durante el mes de febrero. En un contexto de actualización mensual de haberes por inflación, esta medida busca sostener el poder adquisitivo de los sectores con menores ingresos. Para este mes, el refuerzo se suma a un aumento del 2,85% en las prestaciones básicas, derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre.

Cuánto se cobra en febrero 2026: montos y beneficiarios

El bono previsional se mantiene en 70.000 pesos, una cifra que no ha sufrido modificaciones en los últimos meses pero que resulta determinante para alcanzar el nuevo piso salarial previsional. Los montos finales para el segundo mes del año quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: El haber básico sube a $359.254,34. Al sumar el bono de $70.000, el total a percibir será de $429.254,34 .

El haber básico sube a $359.254,34. Al sumar el bono de $70.000, el total a percibir será de . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber alcanza los $287.403,47. Con el bono completo, el ingreso final asciende a $357.403,47 .

El haber alcanza los $287.403,47. Con el bono completo, el ingreso final asciende a . Pensiones No Contributivas (PNC): Por invalidez y vejez, el haber se sitúa en $251.478,04. Sumando el refuerzo, el monto total es de $321.478,04 .

Por invalidez y vejez, el haber se sitúa en $251.478,04. Sumando el refuerzo, el monto total es de . Jubilaciones superiores a la mínima: Quienes perciban más de $359.254,34 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope de $429.254,34. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $400.000 recibirá un extra de $29.254,34.

Quienes superen el tope de $429.254,34 no percibirán ningún tipo de bono o refuerzo económico este mes.

Quiénes tienen derecho al cobro del refuerzo

Según la normativa vigente, el bono está destinado a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y pensiones graciables a cargo de ANSES.

Es condición necesaria que el beneficio se encuentre vigente al momento de la liquidación de haberes del mes de febrero.

Cambios en el calendario de pagos por feriados de Carnaval

ANSES advirtió sobre modificaciones en las fechas habituales de cobro debido a los feriados de Carnaval, que en 2026 caen el lunes 16 y martes 17 de febrero. Estos días no habrá actividad bancaria, por lo que el cronograma se ha reordenado para evitar demoras.

Jubilados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

Jubilados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero.

Cómo consultar la liquidación exacta

El pago del bono se realiza de forma automática junto con el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional. Sin embargo, se recomienda a los beneficiarios revisar su recibo de sueldo a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, para verificar el desglose de los conceptos “PBU”, “PC”, “PAP” y el ítem correspondiente al “Refuerzo Previsional”.