Bono a jubilados y aumento de Anses: montos oficiales y fechas de cobro en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el nuevo cuadro tarifario que regirá para el sistema previsional a partir del mes de marzo de 2026. A través de la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional confirmó un incremento automático basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual busca recomponer parcialmente los ingresos de los adultos mayores frente a las variaciones de precios diarios.

Sin embargo, en un contexto económico que exige una planificación financiera sumamente estricta, la atención de los beneficiarios se centra hoy en un punto crítico: qué sucederá con el bono extraordinario y si existe la posibilidad de un aumento del mismo. Comprender cómo se compone este nuevo haber total, la pérdida real de poder adquisitivo y las fechas exactas de liquidación resulta una herramienta de primera necesidad para organizar la economía del mes, especialmente en áreas de alto impacto inflacionario como la provincia de Buenos Aires.

El bono de $70.000 y el debate urgente sobre su actualización

El refuerzo de ingresos fue implementado originalmente como un mecanismo de contención indispensable para que la jubilación mínima lograra acompañar la escalada inflacionaria en las góndolas y farmacias. No obstante, el dato que hoy genera mayor preocupación entre los beneficiarios es que el monto del bono se encuentra inamovible en $70.000 desde marzo de 2024.

Al no estar atado a la fórmula de movilidad automática que rige de manera mensual, el peso relativo de estos $70.000 dentro del ingreso total pierde terreno mes a mes frente a los gastos ineludibles. Hasta el momento, y en sintonía con las proyecciones del Presupuesto 2026, no existe confirmación oficial por parte del Poder Ejecutivo nacional sobre un incremento o indexación de este monto extra en el corto plazo. La prioridad gubernamental de sostener el equilibrio fiscal ha relegado, por ahora, las propuestas que buscaban llevar este adicional por encima de los $100.000, dejando a los haberes mínimos atados exclusivamente a la actualización porcentual de la base.

El aumento real de bolsillo: cómo calcular el ingreso total frente a la inflación

Si bien el anuncio oficial de Anses indica una recomposición del 2,9% basada estrictamente en la inflación medida por el Indec durante el pasado mes de enero, el incremento efectivo que percibirán los jubilados de la mínima en sus cuentas bancarias tiene un impacto considerablemente menor.

Esta situación técnica ocurre porque el aumento del 2,9% se aplica únicamente sobre el haber base puro, sin contabilizar el refuerzo. El haber base pasa de $359.254 en febrero a $369.600,88 en marzo. A esta nueva cifra se le suma el bono congelado de $70.000, dando como resultado un ingreso neto final de $439.600,88. Al comparar el total de febrero ($429.254) contra el de marzo, el incremento real de bolsillo representa apenas un 2,41%, una cifra que refleja el efecto de licuación provocado por el desfasaje del bono extraordinario.

Tabla de montos para jubilados y pensionados en marzo de 2026

Para aportar total transparencia y permitir que cada titular pueda verificar su próximo recibo de sueldo sin complicaciones, detallamos los montos oficiales mínimos y máximos. Cabe destacar que quienes cobran por encima de la mínima, pero no llegan al tope fijado, reciben un bono proporcional hasta alcanzar la suma garantizada de $439.600,88.

Categoría previsional Haber base (aumento 2,9%) Bono extraordinario Total exacto a cobrar en marzo 2026 Jubilación mínima $369.600,88 $70.000,00 $439.600,88 Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) $295.680,70 $70.000,00 $365.680,70 Pensión No Contributiva (PNC) Invalidez/Vejez $258.720,62 $70.000,00 $328.720,62 PNC Madre de 7 hijos $369.600,88 $70.000,00 $439.600,88 Jubilación máxima $2.487.063,95 $0,00 $2.487.063,95

El impacto del costo de vida y estrategias para jubilados en la provincia de Buenos Aires

En áreas densamente pobladas y de extensas distancias como la provincia de Buenos Aires, el conocimiento minucioso de estos montos cobra una relevancia suprema. La actualización de las tarifas del transporte público urbano en el AMBA y el reacomodamiento de los precios en los servicios residenciales exigen un esfuerzo analítico constante por parte de los hogares.

Para mitigar la pérdida del poder adquisitivo que supone el congelamiento del bono, resulta vital aprovechar las herramientas de ahorro disponibles en el territorio bonaerense:

Reintegros con Cuenta DNI: La aplicación del Banco Provincia sigue siendo una herramienta fundamental para los residentes bonaerenses, ofreciendo reintegros semanales muy fuertes en carnicerías, verdulerías y ferias de barrio.

La aplicación del Banco Provincia sigue siendo una herramienta fundamental para los residentes bonaerenses, ofreciendo reintegros semanales muy fuertes en carnicerías, verdulerías y ferias de barrio. Validación de la Tarifa Social: Es un paso imperativo ingresar al sitio oficial de “Mi Anses” para verificar que se encuentre activa la Tarifa Social federal en los suministros de gas y electricidad, lo cual amortigua de forma directa el impacto tarifario.

Es un paso imperativo ingresar al sitio oficial de “Mi Anses” para verificar que se encuentre activa la Tarifa Social federal en los suministros de gas y electricidad, lo cual amortigua de forma directa el impacto tarifario. Trámites de salud sin costos ocultos: Ante el aumento de los medicamentos de venta libre, resulta estratégico canalizar las consultas a través de las coberturas gratuitas totales de PAMI o los vademécums con descuentos ampliados de IOMA, evitando gastos de bolsillo por fuera de la cartilla.

Novedades preventivas y calendario de pagos Anses: cuándo se cobra en marzo

El organismo previsional diagrama su cronograma de liquidación según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). En marzo de 2026, el calendario oficial tiene previsto su inicio el lunes 9 de marzo, fecha en la que comenzarán a percibir sus haberes tanto los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) como el primer grupo de jubilados de la mínima (DNI terminados en 0 y 1).

Como advertencia de vital importancia en fechas de nuevos cobros, las autoridades subrayan que el aumento del haber base y la acreditación del bono de $70.000 se realizan de manera automática y simultánea en la cuenta sueldo de la seguridad social del titular. No se requiere absolutamente ningún tipo de intermediario ni trámite web especial.

Ante la recurrente proliferación de fraudes telefónicos orientados a adultos mayores en época de pagos, se reitera que Anses nunca establece contacto para solicitar datos de cuentas bancarias, ni exige transferencias, ni requiere claves personales a través de llamadas de celular, mensajes SMS o WhatsApp.