Aumento a jubilados en marzo 2026: Cuánto se cobra de mínima, qué pasará con el bono y calendario completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó en las últimas horas el nuevo esquema de haberes que percibirán los adultos mayores a partir del próximo mes. Con la publicación de la Resolución 38/2026 en el Boletín Oficial, se confirmó de manera definitiva que el aumento para jubilados en marzo de 2026 será del 2,9%. Esta cifra impacta directamente y de forma inmediata en el bolsillo de millones de beneficiarios en todo el país, con una relevancia superlativa en la Provincia de Buenos Aires, territorio donde se concentra la mayor densidad del padrón previsional argentino.

Este incremento del 2,9% responde de manera estricta a la fórmula de movilidad previsional vigente, la cual ajusta los ingresos mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, aplicando un rezago de dos meses. En este caso específico, el porcentaje trasladado a los haberes corresponde a la inflación registrada durante el mes de enero de 2026. Sin embargo, la principal inquietud de los usuarios que realizan búsquedas a diario es qué sucederá con los refuerzos económicos adicionales y cuál será, en definitiva, el monto total de bolsillo que verán depositado en sus cuentas bancarias al momento de acercarse al cajero automático.

Montos exactos: ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en marzo 2026?

A partir del domingo 1 de marzo, el haber mínimo garantizado por el sistema previsional ascenderá a $369.600,88, superando los $359.254 que se abonaron durante febrero. Por su parte, en el otro extremo de la escala, el haber máximo quedó fijado en $2.487.063,95 para aquellos trabajadores retirados que cuentan con los mayores aportes registrados dentro del sistema integrado.

Pero el dato clave que define verdaderamente el poder de compra real en los comercios es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. El Gobierno nacional confirmó que mantendrá este refuerzo para todos los titulares que perciban la jubilación mínima, lo que asegura que ningún jubilado cobrará menos de $439.600,88 netos de bolsillo en marzo de 2026. Por otro lado, quienes cobren haberes superiores a la mínima, pero que no alcancen esta cifra tope total, recibirán de forma automática un bono proporcional hasta completar dicho piso, garantizando una base de ingresos uniforme para los sectores económicamente más vulnerables.

El congelamiento del bono de $70.000: Análisis del poder adquisitivo real

Si bien los anuncios oficiales destacan la suba del 2,9% aplicada directamente sobre el haber puro, los economistas y especialistas en previsión social advierten sobre un fenómeno de licuación encubierta de los ingresos. Dado que el bono fijo de $70.000 permanece congelado desde hace dos años, el incremento de bolsillo efectivo para un jubilado de la mínima no es del 2,9%, sino que se reduce a un aumento real aproximado del 2,4% en la suma total en comparación con lo percibido en el mes anterior.

En la dinámica económica diaria de la Provincia de Buenos Aires, y especialmente en localidades del interior productivo como Tandil, Mar del Plata o Bahía Blanca, donde los costos logísticos encarecen significativamente ciertos bienes básicos, este desfasaje representa un desafío mensual de gran magnitud. Mientras que rubros ineludibles como los alimentos frescos, los medicamentos que quedan por fuera de la cobertura de PAMI y las tarifas de servicios públicos han mostrado variaciones al alza sostenidas, el estancamiento sistemático del monto del refuerzo extraordinario obliga a los adultos mayores a reconfigurar constantemente sus estrategias de consumo. La pérdida paulatina del poder de compra se siente con mayor crudeza en el mostrador de las farmacias y en las góndolas de los supermercados de barrio.

Tabla oficial de haberes y pensiones ANSES para marzo 2026

Para facilitar la comprensión y brindar un servicio rápido, claro y transparente, detallamos a continuación cómo quedará configurada la grilla completa de las principales prestaciones de la seguridad social tras el ajuste por movilidad del INDEC. Es fundamental revisar con atención estos valores para controlar que la liquidación bancaria de marzo sea la correcta y no presente errores:

Prestación de ANSES Haber Mensual (con 2,9% de aumento) Bono Extraordinario Total a Cobrar en Bolsillo Jubilación Mínima $369.600,88 $70.000 $439.600,88 Jubilación Máxima $2.487.063,95 No corresponde $2.487.063,95 Pensión Universal (PUAM) $295.680,70 $70.000 $365.680,70 Pensiones No Contributivas (PNC) $258.720,61 $70.000 $328.720,61 Prestación Básica Universal (PBU) $169.075,53 – $169.075,53

El impacto de la movilidad en las Asignaciones Familiares (AUH)

El esquema de actualización de la ley jubilatoria no opera de manera aislada, sino que actualiza automáticamente los montos de otras prestaciones sociales clave. En paralelo con los haberes de la tercera edad, la Resolución de ANSES confirmó el impacto del 2,9% en las asignaciones que perciben millones de familias, consolidando una red de ingresos que intenta mitigar el constante impacto de la inflación.

A modo de referencia para los hogares bonaerenses, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también incrementará sus topes y rangos. Entender que el sistema de seguridad social se actualiza en bloque es vital para tener previsibilidad en la economía familiar y proyectar los gastos mensuales de los hogares.

Fechas de cobro ANSES: Calendario oficial de marzo 2026 para la mínima

El organismo previsional ya estructuró y difundió el cronograma de pagos oficial para el tercer mes del año. Respetar a rajatabla las fechas de acreditación es la principal sugerencia para evitar filas innecesarias en las sucursales bancarias. Los jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales no superen el haber mínimo garantizado tendrán los fondos depositados en las siguientes fechas, ordenadas según el último número del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo de 2026.

lunes 9 de marzo de 2026. DNI terminados en 1: martes 10 de marzo de 2026.

martes 10 de marzo de 2026. DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo de 2026.

miércoles 11 de marzo de 2026. DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo de 2026.

jueves 12 de marzo de 2026. DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo de 2026.

viernes 13 de marzo de 2026. DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo de 2026.

lunes 16 de marzo de 2026. DNI terminados en 6: martes 17 de marzo de 2026.

martes 17 de marzo de 2026. DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo de 2026.

miércoles 18 de marzo de 2026. DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo de 2026.

jueves 19 de marzo de 2026. DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo de 2026.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en marzo

Por otro lado, aquellos beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que registren ingresos totales que superen la barrera de los $369.600,88, contarán con un calendario más acotado, concentrado en la última semana hábil del mes. El dinero estará liberado en sus respectivas cuentas sueldo (CBU) de acuerdo al siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de marzo de 2026.

lunes 23 de marzo de 2026. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo de 2026.

miércoles 25 de marzo de 2026. DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo de 2026.

jueves 26 de marzo de 2026. DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo de 2026.

viernes 27 de marzo de 2026. DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo de 2026.

Pasos para consultar tu liquidación en Mi ANSES y evitar problemas

Frente a las variaciones de montos y la habitual complejidad para calcular retroactivos o descuentos de mutuales y créditos, la acción más inteligente para todo beneficiario es verificar su recibo de sueldo de manera anticipada y digital. A partir de los primeros días de marzo, las liquidaciones finales estarán disponibles en la base de datos del Estado.

Para auditar esta información de forma completamente segura, debes ingresar a la aplicación para celulares o al sitio web oficial de Mi ANSES, validando tu identidad con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de tu perfil, dirígete a la sección de “Jubilaciones y Pensiones” y haz clic en “Consultar recibos de haberes”. Revisar minuciosamente los ítems de cobro es el único método infalible para detectar cobros indebidos de terceros y corroborar que tanto la suba del 2,9% como la porción correspondiente al bono extraordinario hayan sido liquidados con total precisión.