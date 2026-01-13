Beneficios para jubilados y pensionados del IPS: guía para vacacionar en 2026 con descuentos y cuotas

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha puesto en marcha una serie de convenios y programas turísticos diseñados específicamente para que sus beneficiarios puedan disfrutar de la temporada de verano 2026. Con el objetivo de garantizar el derecho al descanso y fomentar el bienestar de los adultos mayores en la provincia de Buenos Aires, el organismo ofrece desde tarifas sociales en hoteles de la Costa Atlántica hasta descuentos exclusivos en centros termales y alojamientos de montaña.

Este año, el programa Turismo a lo Grande se consolida como la herramienta principal para acceder a paquetes que incluyen transporte, hotelería y servicios de media pensión, con la ventaja competitiva de poder financiar los costos directamente a través del recibo de haberes.

Destinos destacados y hoteles con tarifa social

Para este verano, el IPS ha renovado convenios con hoteles estratégicamente ubicados en los destinos más elegidos por los bonaerenses. Las opciones permiten elegir entre playa, sierras o relax termal:

Costa Atlántica: Se encuentran disponibles plazas en localidades como La Lucila del Mar (Hotel Fano), Mar de Ajó (Hotel Latinoamericano con circuito de spa), San Clemente (Hotel Savoia) y Mar del Plata (Hotel Gran Verona). Estas opciones suelen incluir desayuno o media pensión.

Financiación y facilidades de pago

Una de las mayores ventajas de los programas del IPS para este 2026 es la modalidad de pago. Los beneficiarios pueden optar por:

Descuento por recibo de sueldo: Muchos de los paquetes y servicios de hotelería pueden abonarse en hasta 12 cuotas fijas que se debitan automáticamente de los haberes mensuales, evitando trámites bancarios adicionales.

Cómo acceder a los beneficios y realizar reservas

Para garantizar la transparencia y la seguridad en las contrataciones, el IPS recomienda realizar las consultas y reservas a través de sus canales oficiales. Es fundamental tener a mano el último recibo de haberes y el DNI al momento de iniciar la gestión.

Consulta de disponibilidad: Los interesados deben comunicarse al correo oficial o específicamente para el programa de viajes grupales.

Están habilitadas las líneas (0221) 429-6507 y 429-6554 para asesoramiento personalizado de lunes a viernes. Delegaciones regionales: También se puede acudir de forma presencial a cualquiera de los Centros de Atención Previsional (CAP) distribuidos en todo el territorio provincial para recibir folletería y detalles de las salidas vigentes.

Requisitos y condiciones generales

Los beneficios están destinados exclusivamente a los jubilados y pensionados del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires y sus familias. Es importante destacar que, en el caso de los viajes grupales organizados por el instituto, las plazas suelen ser limitadas y se asignan por orden de inscripción. Por ello, se recomienda planificar con antelación, especialmente para las salidas de la segunda quincena de enero y el mes de febrero.