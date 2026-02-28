Beneficios PAMI 2026: Los 5 productos gratuitos para la salud que podés tramitar este mes

En un contexto económico desafiante, la obra social de los jubilados y pensionados (PAMI) ha ratificado para marzo de 2026 un paquete de asistencia clave que impacta directamente en la economía doméstica y la calidad de vida. Se trata de cinco insumos esenciales para el cuidado de la salud y la movilidad que se entregan de forma 100% gratuita a los afiliados que cumplan con los requisitos médicos.

Esta iniciativa no solo busca garantizar el bienestar físico de los adultos mayores, sino también simplificar los procesos administrativos mediante el uso de la Orden Médica Electrónica (OME), reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

Cuáles son los 5 productos que PAMI entrega sin costo

La cobertura abarca desde elementos de fisiatría hasta insumos de higiene y salud visual, cubriendo las necesidades más frecuentes de la tercera edad:

Colchón antiescaras: Diseñado específicamente para personas con movilidad reducida o que deben permanecer largos periodos en cama. Su función es distribuir la presión del cuerpo para prevenir lesiones en la piel y úlceras. Inodoro portátil: Una solución práctica para quienes tienen dificultades de desplazamiento hacia el baño, permitiendo mantener la higiene y la independencia con mayor seguridad dentro del hogar.

Trapecio para cama: Un accesorio de ayuda técnica fundamental que permite al paciente incorporarse o cambiar de posición por sus propios medios, facilitando también la tarea del cuidador.

Anteojos recetados: PAMI cubre un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos (o un par de bifocales) por año prestacional. El beneficio incluye tanto el armazón como los cristales.

Pañales y apósitos: A través del programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), se garantiza la entrega mensual de hasta 90 unidades directamente en el domicilio del afiliado.

Requisitos y cómo iniciar el trámite en marzo 2026

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, el primer paso es la intervención del médico de cabecera o especialista. El sistema se ha digitalizado para que, en la mayoría de los casos, el afiliado no tenga que trasladarse a una agencia.

Documentación necesaria:

Orden Médica Electrónica (OME): Es el documento principal. Si tu médico la emite digitalmente, el sistema ya registra la solicitud.

DNI y Credencial: Siempre deben estar a mano para validar la identidad.

Resumen de Historia Clínica: Solo en casos donde se solicite manualmente, el médico debe detallar el diagnóstico, peso y talla del paciente.

Paso a paso para solicitar los insumos

El proceso varía levemente según el producto, pero la agilidad digital es la norma este año:

Para Accesorios (Colchón, Inodoro, Trapecio): El trámite puede realizarse de manera web a través de la aplicación "Mi PAMI" o el sitio oficial. Si el médico carga la OME, el insumo entra en proceso de entrega o asignación automáticamente.

Para Anteojos: No necesitás ir a PAMI. Una vez que el oftalmólogo de la cartilla emite la OME (con validez de 150 días), te dirigís directamente a cualquier óptica adherida con tu DNI y credencial para elegir el armazón.

Para Pañales: La receta electrónica puede tener una vigencia de hasta 6 meses. Una vez cargada en el sistema por el médico de cabecera, la entrega se coordina de forma domiciliaria para evitar que el jubilado deba cargar con los paquetes.

Recomendaciones para afiliados y familiares

Es fundamental que los datos de contacto y el domicilio estén actualizados en la base de datos de PAMI para evitar demoras en las entregas, especialmente en el rubro de pañales. Ante cualquier duda, el canal oficial de consulta es PAMI Escucha (138) o el asistente virtual de WhatsApp, que opera las 24 horas.

Recordá que estos beneficios son un derecho del afiliado y ningún prestador u óptica debe cobrar cargos adicionales por los productos incluidos en el programa de cobertura total.