Beneficios de verano para jubilados del IPS: Descuentos en hoteles, termas y transporte

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ha desplegado para esta temporada de verano 2026 una red de beneficios y convenios turísticos diseñados exclusivamente para sus beneficiarios. Con el objetivo de fomentar el descanso y el bienestar de los adultos mayores, el organismo ofrece importantes rebajas en destinos clave, que en muchos casos se extienden al grupo familiar conviviente.

A diferencia de los programas nacionales, los beneficios del IPS se centran en la cercanía y la accesibilidad dentro del territorio bonaerense y puntos estratégicos del país, permitiendo que el jubilado pueda organizar sus vacaciones de forma independiente o a través de paquetes cerrados con financiación propia.

Destinos con descuentos confirmados para el verano 2026

Los convenios vigentes para esta temporada permiten ahorrar entre un 15% y un 40% en entradas y alojamientos. Estos son los puntos más destacados para visitar durante enero y febrero:

Parque Termal Dolores

Ubicado estratégicamente sobre la Autovía 2, es uno de los destinos más buscados por su cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Beneficio: 30% de descuento en el valor de la entrada general.

Alcance: El descuento aplica al jubilado o pensionado y a su grupo familiar conviviente.

Instalaciones: El predio cuenta con piletas de aguas dulces y saladas, algunas cubiertas, ideales para relajación terapéutica.

Monte Hermoso y Laguna Sauce Grande

Para quienes prefieren la combinación de campo y playa, este destino del sur bonaerense ofrece tarifas diferenciales.

Beneficio: 40% de descuento en el ingreso a la Laguna Sauce Grande.

Requisito: Presentar el último recibo de haberes y DNI al momento de ingresar o realizar la reserva en la Secretaría de Turismo local.

Sierra de la Ventana

Un destino clásico para el descanso serrano con un convenio exclusivo en uno de sus hoteles más emblemáticos.

Beneficio: 15% de descuento en el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa .

Extra verano 2026: Aquellos que paguen con tarjetas del Banco Provincia pueden acceder a planes de hasta 15 cuotas sin interés y beneficios como el "late check-out" gratuito hasta las 18:00 horas.

Programa Turismo Grande: Viajes grupales y financiación

El programa “Turismo Grande” continúa operando en 2026 con paquetes “all inclusive” (todo incluido) que facilitan la logística del viaje para el jubilado. Estos paquetes suelen incluir traslado en coche cama, alojamiento en hoteles de 3 o 4 estrellas, media pensión y coordinación permanente.

Los destinos más solicitados bajo esta modalidad para febrero de 2026 son:

Mar del Plata: Paquetes de 9 días y 7 noches con media pensión.

Salidas grupales con actividades recreativas integradas.

La ventaja principal de contratar a través del IPS es la financiación directa. Muchos de estos paquetes permiten una entrega inicial y el resto del saldo se abona en cuotas fijas que se debitan automáticamente del haber jubilatorio, evitando el uso de tarjetas de crédito externas y asegurando una tasa de interés social.

Cómo acceder a los beneficios y requisitos

Para aprovechar los descuentos de este verano, el beneficiario debe seguir estos pasos simples:

Acreditación: Es indispensable presentar el carnet de beneficiario del IPS o el último recibo de haberes junto con el DNI.

Reserva directa: En el caso de hoteles o termas (como Dolores o Sierra de la Ventana), el descuento se solicita directamente al momento de hacer la reserva con el prestador, mencionando el convenio con el Instituto.

Consulta de cupos: Para los viajes grupales de Turismo Social, las inscripciones se realizan en la sede central del IPS en La Plata o en los Centros de Atención Previsional (CAP) de cada municipio bonaerense.

Seguridad y asistencia al viajero

Un punto fundamental que el IPS ha reforzado para este 2026 es la recomendación de contar con seguro de viaje. El instituto ofrece convenios con empresas de asistencia que brindan descuentos de hasta el 40% en coberturas nacionales e internacionales (especialmente para quienes decidan cruzar a Brasil o Uruguay), garantizando atención médica inmediata ante cualquier imprevisto durante la estadía.