Becas Progresar: ¿Cuándo cobran los estudiantes en noviembre de 2025? Conocé el cronograma

Los beneficiarios de las Becas Progresar pueden consultar a partir de hoy el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha confirmado las fechas de acreditación del incentivo estudiantil, que dependen de la terminación del DNI de cada titular. Este mes, los pagos comenzaron el miércoles 12 de noviembre y se extenderán hasta el 18 de noviembre.

¿Cuándo cobro las Becas Progresar en noviembre de 2025, según mi DNI?

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar en noviembre de 2025?

El monto total de la beca varía según la línea seleccionada:

Progresar Enfermería: $35.000 acreditados de forma directa en la cuenta bancaria.

Otras líneas: se abona el 80% del monto mensual ($28.000) durante el cursado y el 20% restante al finalizar el año, una vez presentada la certificación de estudios.

¿Qué líneas de Becas Progresar tienen inscripción abierta?

Actualmente, solo está habilitada la convocatoria de Progresar Trabajo, que permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Las inscripciones para las líneas Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería finalizaron el mes pasado. A continuación, se detallan las características de cada línea:

Progresar Obligatorio: destinada a estudiantes de entre 16 y 24 años que estén terminando la escuela secundaria.

Progresar Superior: para ingresantes de hasta 25 años y estudiantes avanzados hasta los 30 años.

Progresar Enfermería: exclusiva para quienes estudian esa carrera.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar en noviembre

Progresar Superior

Ser argentino/a o extranjero/a con al menos cinco años de residencia legal en el país y contar con DNI vigente.

Tener entre 17 y 24 años al iniciar una carrera.

Los ingresos familiares no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Estar matriculado/a en una institución universitaria o terciaria pública.

Progresar Trabajo

Ser argentino/a o extranjero/a con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.

Tener entre 18 y 24 años (ampliable hasta 40 para personas desempleadas).

Contar con ingresos personales que no superen tres SMVM.

Progresar Obligatorio

Ser argentino/a o extranjero/a con residencia legal mínima de dos años y DNI vigente.

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

Mantener la condición de alumno/a regular.

Los interesados deben cumplir con estos criterios para acceder a las ayudas económicas. Las inscripciones y consultas se pueden realizar a través de la plataforma oficial de Progresar.