Becas Progresar 2026: Todo sobre la inscripción, fechas y requisitos para no perder el cobro

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, la expectativa por la apertura de las Becas Progresar crece entre miles de estudiantes argentinos. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y ANSES, ha confirmado la continuidad del programa para este año. Si bien la inscripción aún no está habilitada oficialmente el día de hoy, 4 de febrero, ya se conocen los detalles clave que debés tener en cuenta para preparar tu documentación y garantizar tu acceso al beneficio.

A continuación, te detallamos la información actualizada sobre fechas, montos vigentes y los requisitos académicos y socioeconómicos que definirán quiénes podrán cobrar la ayuda escolar este año.

¿Cuándo abre la inscripción a las Becas Progresar 2026?

Aunque ANSES aún no ha publicado el calendario oficial definitivo en el Boletín Oficial, basándose en los ciclos anteriores y la normativa vigente, se estima que el periodo de inscripción para todas las líneas (Obligatorio, Superior y Enfermería) se abrirá entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026.

Es fundamental que aproveches las semanas de febrero para verificar que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén correctamente cargados en la base de datos de Mi ANSES. Tener la información desactualizada es una de las causas más frecuentes de rechazo automático en el primer cruce de datos.

Requisitos excluyentes: quiénes pueden anotarse

Para ser beneficiario en 2026, debés cumplir con condiciones estrictas de edad, ingresos y avance académico. Los requisitos principales se mantienen de la siguiente manera:

Límites de edad: Progresar Obligatorio: jóvenes de 16 a 24 años. Progresar Superior: estudiantes de 17 a 24 años. El límite se extiende hasta los 30 años para quienes ya estén avanzados en la carrera (enfermería no tiene límite de edad). Progresar Trabajo: de 18 a 24 años (se extiende a 40 años para personas sin empleo formal registrado).

Tope de Ingresos: La suma de los ingresos del postulante y de su grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . Este es el filtro socioeconómico más importante que utiliza el Gobierno para aprobar la beca.

La suma de los ingresos del postulante y de su grupo familiar no debe superar los . Este es el filtro socioeconómico más importante que utiliza el Gobierno para aprobar la beca. Condición Académica: Se debe acreditar la condición de alumno regular. En el caso del nivel superior, se exige un porcentaje de materias aprobadas (generalmente el 50% del plan teórico del año anterior) para renovar el beneficio.

Montos vigentes: ¿Cuánto se cobra en febrero 2026?

Al día de hoy, el monto de la beca se mantiene en la base de $35.000 mensuales para las líneas generales. Sin embargo, es importante recordar el mecanismo de pago de ANSES:

El cobro mensual es del 80%: El beneficiario recibe en mano $28.000 cada mes.

El beneficiario recibe en mano cada mes. La retención del 20%: El Estado retiene el porcentaje restante (aprox. $7.000 mensuales) que se acumula y se paga en fechas específicas contra la presentación del certificado de alumno regular y el cumplimiento de los requisitos académicos.

Se espera que, con el lanzamiento de la nueva convocatoria en marzo, el Ministerio de Capital Humano pueda anunciar una actualización de estos valores para acompañar la inflación, aunque dicho aumento aún no ha sido oficializado.

Paso a paso: cómo prepararse para la inscripción

El trámite será 100% virtual, evitando la necesidad de asistir presencialmente a una oficina de ANSES. Para cuando se habilite el formulario en marzo, deberás seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial argentina.gob.ar/progresar o descargar la App Progresar+. Iniciar sesión con tu usuario y contraseña (si es la primera vez, deberás crear un usuario nuevo). Seleccionar la línea de beca correspondiente a tu nivel de estudios (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo). Completar el formulario en tres etapas: Datos personales, Encuesta y Datos académicos. Confirmar y finalizar la inscripción. Descargá el comprobante de inscripción como resguardo.

Atención: Curso de Orientación Vocacional

Un punto clave para los beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio (16 a 18 años) es el Curso de Orientación Vocacional y Laboral. La realización de este curso es condición necesaria para el cobro total de la beca. Si te inscribís este año, prestá atención a las notificaciones en la plataforma para completarlo a tiempo y evitar la suspensión del pago.