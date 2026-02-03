Salario mínimo en febrero 2026: Cuánto se cobra este mes tras el último aumento

Desde el 1° de febrero de 2026 rige en Argentina un nuevo valor para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El incremento, definido de manera unilateral por el Poder Ejecutivo tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, forma parte de un esquema de subas escalonadas que buscan acompañar la dinámica inflacionaria del primer semestre del año.

Este ajuste no solo establece el sueldo básico que debe percibir cualquier trabajador fuera de convenio, sino que también funciona como una referencia clave para el sector informal y determina los topes para acceder a diversos beneficios sociales.

Cuánto es el salario mínimo en febrero 2026

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 9/2025, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa subió a $346.800. Esto representa un incremento nominal respecto a los $341.000 que regían en enero.

Para quienes trabajan por hora, el valor también se actualizó. En la siguiente tabla podés ver el detalle vigente para este mes:

Categoría Monto en febrero 2026 Trabajadores mensualizados $346.800 Trabajadores jornalizados (por hora) $1.734

Impacto en jubilaciones y pensiones

El nuevo piso salarial impacta directamente en los haberes previsionales, especialmente para aquellos que se jubilaron con 30 años de aportes efectivos (sin moratoria). Por ley, este grupo debe cobrar al menos el 82% móvil del salario mínimo.

Además, ANSES confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, lo que eleva el piso de ingresos para los sectores más vulnerables. Así quedan los montos principales para febrero:

Jubilación mínima: el haber se ubica en $359.254,35 . Al sumar el bono de $70.000, el ingreso total llega a $429.254,35 .

el haber se ubica en . Al sumar el bono de $70.000, el ingreso total llega a . PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): queda en $287.403,48, que con el bono alcanza los $357.403,48 .

queda en $287.403,48, que con el bono alcanza los . Pensiones No Contributivas (PNC): el haber básico es de $251.478,05, totalizando $321.478,05 con el refuerzo.

Asignaciones y Prestación por Desempleo

El movimiento del SMVM también modifica los límites de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas asistenciales, ya que se utiliza para calcular el nivel de ingresos permitido para los beneficiarios.

AUH: el monto total por cada hijo es de $129.096 (aunque se percibe el 80% mensualmente y el 20% restante tras la presentación de la libreta).

el monto total por cada hijo es de (aunque se percibe el 80% mensualmente y el 20% restante tras la presentación de la libreta). Seguro de Desempleo: el piso mínimo se fijó en $173.400 (equivalente al 50% del salario mínimo), mientras que el tope máximo iguala el salario mínimo vigente de $346.800.

Cómo seguirá el aumento en los próximos meses

El cronograma oficial ya tiene definidos los próximos pasos para el resto del verano y el otoño. Si trabajás bajo esta modalidad o tenés que calcular costos laborales, tené en cuenta estas fechas:

Marzo 2026: el salario subirá a $352.400 ($1.762 la hora). Abril 2026: llegará a los $357.800 ($1.789 la hora). Mayo 2026: alcanzará los $363.000 ($1.815 la hora).

Es importante recordar que estos montos son el piso legal. Ningún trabajador en blanco, independientemente de su categoría o actividad, puede percibir una remuneración inferior a estos valores por una jornada completa de trabajo.