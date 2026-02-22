Becas Progresar 2026: requisitos, montos confirmados y cómo asegurar tu inscripción en Anses

Con el inminente inicio del ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires y el resto del país, el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmaron la continuidad de las Becas Progresar. Este programa nacional es una herramienta clave para garantizar la permanencia escolar y académica de miles de jóvenes mediante un acompañamiento económico mensual.

A continuación, detallamos un análisis exhaustivo de los requisitos actualizados a febrero de 2026, los montos vigentes, el esquema de cobro y el paso a paso definitivo para completar la inscripción sin cometer errores que deriven en el rechazo automático de la solicitud.

Líneas de asistencia vigentes para el ciclo lectivo 2026

El programa mantiene su estructura dividida en cuatro categorías principales, diseñadas estratégicamente para abarcar diferentes etapas formativas y necesidades de la población estudiantil argentina:

Progresar Obligatorio: Orientado a jóvenes que necesitan finalizar sus estudios primarios o secundarios.

Orientado a jóvenes que necesitan finalizar sus estudios primarios o secundarios. Progresar Superior: Destinado a estudiantes que cursan carreras de grado universitarias o tecnicaturas en institutos terciarios.

Destinado a estudiantes que cursan carreras de grado universitarias o tecnicaturas en institutos terciarios. Progresar Enfermería: Una línea prioritaria sin límite de edad para quienes cursan la carrera de enfermería en instituciones reconocidas.

Una línea prioritaria sin límite de edad para quienes cursan la carrera de enfermería en instituciones reconocidas. Progresar Trabajo: Enfocado en la realización de cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Requisitos excluyentes para solicitar las Becas Progresar 2026

Para acceder al beneficio, el Estado nacional realiza un cruce de datos sociodemográficos y académicos. Es fundamental cumplir con la totalidad de estas condiciones antes de enviar el formulario virtual.

Condiciones de edad y nacionalidad

La edad límite varía estrictamente según la línea de beca seleccionada y las condiciones particulares del núcleo familiar del solicitante:

Nivel obligatorio y superior (ingresantes): Se exige tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

Se exige tener entre cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Estudiantes de nivel superior (avanzados): El límite se extiende hasta los 30 años para quienes ya se encuentran cursando una carrera terciaria o universitaria.

El límite se extiende hasta los para quienes ya se encuentran cursando una carrera terciaria o universitaria. Hogares monoparentales: Para personas con hijos menores de 18 años a cargo y que sean único sostén de familia, la edad se amplía hasta los 35 años .

Para personas con hijos menores de 18 años a cargo y que sean único sostén de familia, la edad se amplía hasta los . Sin límite de edad: Aplica de manera exclusiva para estudiantes de la línea de Enfermería, personas trans, integrantes de pueblos indígenas, refugiados y personas con discapacidad certificada.

Aplica de manera exclusiva para estudiantes de la línea de Enfermería, personas trans, integrantes de pueblos indígenas, refugiados y personas con discapacidad certificada. Nacionalidad: Es obligatorio ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de 2 años en el país para la educación obligatoria, y de 5 años para el nivel superior. En todos los casos, se requiere contar con DNI argentino.

Exigencias académicas y sanitarias

El programa hizo hincapié este 2026 en el rendimiento educativo. Ya no basta simplemente con estar matriculado; se debe comprobar fehacientemente la condición de alumno regular.

Para los estudiantes de nivel superior, la normativa exige haber aprobado al menos el 50% de las materias correspondientes al plan de estudios del año anterior. Quienes no alcancen este porcentaje de rendimiento académico, verán suspendido el pago del beneficio.

Además, en materia de salud pública, el Estado requiere que el beneficiario cuente con el esquema de vacunación completo o en curso, según el grupo etario al que corresponda.

Tope de ingresos: el límite de los 3 SMVM

Uno de los motivos de rechazo más frecuentes, especialmente en zonas densamente pobladas como la Provincia de Buenos Aires, es superar el límite de ingresos familiares permitido. La normativa de 2026 establece que la suma de los ingresos formales del estudiante y los de su grupo familiar (padres o cónyuge) no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Es crucial entender que este tope es dinámico y se ajusta con la economía. Tomando como referencia las actualizaciones salariales de principios de 2026, donde el SMVM ronda los $346.800, el límite de ingresos familiares tolerado se ubica aproximadamente en $1.040.400 mensuales. Si los ingresos registrados en la base de datos de Anses superan esa cifra, la postulación será denegada de manera automática.

Montos de las Becas Progresar 2026 y esquema de retención

Actualmente, el valor bruto de la beca se mantiene fijado en $35.000 mensuales. Sin embargo, Anses aplica un sistema de pago fraccionado del 80/20. Esta medida tiene como objetivo fomentar la retención escolar y asegurar que el dinero del Estado se destine efectivamente a la finalización de los estudios.

Esto significa que el beneficiario recibe un pago directo mensual del 80%, mientras que el 20% restante queda retenido y se abona de forma retroactiva (como un bono acumulado) una vez que la institución educativa certifica la regularidad del alumno al finalizar el ciclo lectivo.

A continuación, se detalla el esquema de liquidación en la siguiente tabla explicativa:

Línea de Beca Progresar Monto Bruto Mensual Pago Directo (80%) Retención Acumulable (20%) Progresar Obligatorio $35.000 $28.000 $7.000 Progresar Trabajo $35.000 $28.000 $7.000 Progresar Superior (Ingresantes) $35.000 $28.000 $7.000 Progresar Superior (Avanzados) $35.000 $35.000 (cobro total)* $0 (según cumplimiento)

Nota: Los estudiantes avanzados de nivel superior que cumplen con los estrictos requisitos de materias aprobadas pueden percibir el 100% del monto mes a mes, sujeto a la validación de la universidad o instituto.

Guía paso a paso para la inscripción online en 2026

El trámite es 100% digital y gratuito, eliminando la necesidad de acudir a intermediarios. Para los usuarios de la Provincia de Buenos Aires, el cruce de datos de regularidad se realiza directamente con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) o las universidades correspondientes.

Para inscribirse correctamente desde un celular o computadora, se deben seguir estos pasos:

Actualizar datos en Mi Anses: Antes de iniciar cualquier gestión, ingresá a la app o web de Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificá que tus vínculos familiares y datos de contacto estén correctos. Este paso es vital para evitar el rechazo por incompatibilidad de ingresos del grupo familiar. Ingresar a la plataforma oficial: Accedé a argentina.gob.ar/progresar o descargá la aplicación móvil oficial Progresar+. Seleccionar la línea correspondiente: Elegí entre Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo según tu situación actual. El sistema te redirigirá automáticamente al portal de Mi Argentina. Completar el formulario de tres etapas: Datos personales: Revisá la información precompletada por el sistema y actualizá tu domicilio actual.

Revisá la información precompletada por el sistema y actualizá tu domicilio actual. Encuesta socioeconómica: Respondé las preguntas sobre tu situación laboral y habitacional (la información es de carácter confidencial pero su llenado es obligatorio).

Respondé las preguntas sobre tu situación laboral y habitacional (la información es de carácter confidencial pero su llenado es obligatorio). Datos académicos: Seleccioná tu provincia, tu municipio, el nombre exacto de tu institución educativa y el año de cursada. Enviar la solicitud: Una vez completados todos los campos, hacé clic en “Finalizar inscripción”. Descargá o tomá captura de pantalla del comprobante emitido por el sistema para futuras consultas.

Motivos frecuentes de suspensión del pago

Muchos beneficiarios reportan dejar de cobrar la beca repentinamente. Para evitar interrupciones durante 2026, tené en cuenta las siguientes causales de baja dictaminadas por el programa: