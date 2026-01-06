Bancos suben fuerte las tasas de los plazos fijos en dólares y buscan atraer los billetes fuera del sistema

En un contexto de cambios en el mercado financiero y con señales de mayor estabilidad cambiaria, los bancos comenzaron a mover fichas para captar un recurso clave: los dólares de los ahorristas. En las últimas semanas, una decisión puntual de algunas entidades líderes generó un giro llamativo en una de las inversiones más conservadoras del sistema.

Un repunte inesperado en los plazos fijos en dólares

El cierre de 2025 dejó una novedad que tomó fuerza en los primeros días de 2026: varios bancos decidieron elevar de manera significativa la tasa de interés de los plazos fijos en dólares. La medida impulsó a muchos ahorristas a evaluar la posibilidad de depositar divisas que, hasta hace poco, permanecían fuera del circuito formal.

La mejora no es generalizada ni automática. Está focalizada en plazos largos, principalmente colocaciones de 365 días, aunque existe alguna excepción puntual dentro del sistema financiero.

Qué tasas ofrecen los principales bancos

Algunas de las entidades más importantes del país ya ofrecen rendimientos de hasta 5% anual en dólares, un nivel poco habitual para este tipo de instrumentos en la Argentina.

Las condiciones principales son:

Depósitos en dólares

Plazos mínimos elevados

Operaciones realizadas de forma digital

Las tasas actuales informadas por los bancos son:

Banco Macro : 5% anual para plazos de 365 días

: 5% anual para plazos de 365 días BBVA : 5% anual para plazos de 365 días

: 5% anual para plazos de 365 días Banco Nación : 5% anual para plazos de 365 días

: 5% anual para plazos de 365 días Banco Galicia: 2,47% anual con un plazo reducido de 180 días

En contraste, otras entidades relevantes como Santander y Banco Provincia de Buenos Aires mantienen rendimientos mucho más bajos, que oscilan entre 0,05% y 0,3% anual, sin importar el plazo de la colocación.

Qué buscan los bancos con esta estrategia

El objetivo central de esta suba de tasas es captar dólares que hoy están fuera del sistema financiero, muchas veces guardados como ahorro informal. Con esos fondos, las entidades apuntan a reforzar su capacidad de crédito.

Entre los principales destinos de esa liquidez aparecen:

Préstamos a empresas exportadoras

Financiamiento para pymes con perfil exportador

Operaciones que no encuentran acceso fluido al mercado de capitales

Desde el sector económico señalan que esta política no es uniforme en todo el sistema y responde a decisiones estratégicas de algunas entidades puntuales.

El impacto del contexto fiscal y regulatorio

Analistas del mercado explican que la suba de tasas también está vinculada a factores externos al negocio bancario tradicional. Entre ellos, se destacan:

El rol del Banco Nación como impulsor de la competencia

como impulsor de la competencia El debate en torno a proyectos de inocencia fiscal que incentivan el regreso de dólares al sistema

que incentivan el regreso de dólares al sistema El fin de algunas penalidades asociadas a blanqueos anteriores

En ese escenario, los bancos buscan ofrecer un incentivo suficiente para retener los dólares dentro del sistema financiero y evitar una salida hacia otras alternativas de ahorro.

Dudas y alternativas para los ahorristas

Si bien el crecimiento es notable, algunos economistas advierten que la tendencia podría frenarse o estabilizarse si se consolida la calma cambiaria. En ese escenario, otras inversiones podrían ganar atractivo frente a la inmovilización de dólares durante un año.

Entre las opciones que vuelven a aparecer en el radar figuran:

Instrumentos en pesos con tasas reales positivas

Obligaciones negociables de empresas grandes

de empresas grandes Alternativas financieras para inversores con mayor perfil de riesgo

La suba de tasas en los plazos fijos en dólares reabrió el debate sobre el destino del ahorro en un contexto de mayor previsibilidad, aunque con decisiones que siguen dependiendo del perfil y las expectativas de cada inversor.