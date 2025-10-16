Bancos argentinos lanzan préstamos personales de hasta $100 millones ¿Cómo acceder?

Durante octubre de 2025, bancos en Argentina han lanzado atractivas opciones de préstamos personales, que pueden alcanzar hasta los $100.000.000. Estas ofertas están dirigidas a diversos sectores de la población, incluyendo empleados, trabajadores independientes y jubilados. Entre las entidades más destacadas se encuentran el Banco Nación, BBVA y Banco Provincia, cada uno con condiciones y tasas específicas.

¿Qué ofrece el Banco Nación en sus préstamos personales?

El Banco Nación ha presentado una línea de crédito destinada a empleados que perciben su sueldo a través de sus servicios. Esta opción está abierta a quienes se encuentren en relación de dependencia y contratados por locación de servicios, siempre que tengan una cuenta sueldo en el banco. Se trata de un préstamo de destino libre, permitiendo el uso de los fondos para diferentes necesidades.

Las ventajas clave de este préstamo son las siguientes:

Montos desde $10.000 hasta $100.000.000 .

hasta . Plazo máximo de 72 meses .

. Sistema de amortización francés .

. Descuento de cuotas mediante débito automático.

Los requisitos más relevantes incluyen no superar la edad jubilatoria al finalizar el crédito, cobrar haberes a través del Banco Nación y aceptar el pago automático. Las tasas de interés son notoriamente altas, con una TNA de 76% y una TEA de 108,95%, impactando en un CFT de 91,96% con TNA.

¿Cuáles son las opciones de préstamos en BBVA?

El Banco BBVA ofrece créditos personales cuyos montos dependen del canal de solicitud: $40.000.000 si la solicitud es online y $70.000.000 de forma presencial. Esta oferta es válida para trabajadores registrados, independientes y monotributistas, con un ingreso mínimo de $308.200 mensuales.

Las condiciones financieras incluyen una TNA de entre 133% y 141% y una TEA de entre 253,01% y 279,29%. Se establece un plazo de devolución de 6 a 60 meses, y la cuota no puede superar el 30% del ingreso neto del solicitante. Una de las características destacadas es que, si se aprueba, el dinero se acredita de forma instantánea.

Préstamos personales del Banco Provincia: ¿qué ofrece?

El Banco Provincia maneja préstamos personales para empleados públicos, privados y jubilados que reciben sus haberes a través de la entidad. Los montos disponibles varían, con un máximo de $50.000.000. La tasa de interés es un TNA fija del 98%, y los plazos de devolución también pueden llegar hasta 72 meses.

Por ejemplo, un préstamo de $100.000 a 72 meses generaría una cuota mensual de $7.867,82. Para acceder a estos préstamos, el proceso es 100% digital; los solicitantes deben utilizar la plataforma BIP Móvil o Home Banking.

Requisitos generales para acceder a los préstamos

En términos generales, los requisitos básicos para acceder a los préstamos personales son tener entre 18 y 74 años, poseer antigüedad laboral, y, en muchos casos, ser cliente del banco. Además, es necesario contar con un ingreso mínimo mensual, que varía según la entidad y el tipo de crédito solicitado.

Cada banco establece criterios específicos para plazos y montos según el perfil crediticio del solicitante, permitiendo simular el préstamo y ver las tasas aplicables a través de sus plataformas online.