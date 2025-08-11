banner ad

Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?

Ignacio Hernández
Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos sufrieron modificaciones esta semana en múltiples entidades bancarias. Según lo indicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), varias instituciones han disminuido sus tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días, en medio de un contexto de menor presión cambiaria.

¿Qué beneficios traen las nuevas tasas del Banco Nación?

En este panorama, el Banco Nación actualizó su rendimiento para los plazos fijos, lo que ocasiona variaciones significativas en las ganancias de los ahorristas que decidan invertir $250.000. El rendimiento en sucursal está fijado en una TNA de 27,50%, equivalente a una tasa efectiva anual (TEA) de 31,25%. Con esta modalidad, un depósito de $250.000 generaría intereses por $5.650,68, sumando un total de $255.650,68 al vencimiento.

Por otro lado, la modalidad electrónica ofrece una TNA más alta, que llega al 37% y una TEA de 43,98%. En este caso, el mismo monto inicial generaría intereses por $7.602,74, resultando en un total de $257.602,74 al finalizar el período.

Comparativa de rendimientos de otros bancos a 30 días

Además, diferentes bancos han establecido tasas que superan el 35%, lo que podría beneficiar a los ahorristas. A continuación, se presenta una lista con algunas de las opciones disponibles:

  • Banco del Sol S.A.: 37,5% TNA → $7.704,11 de interés → total: $257.704,11
  • Banco Dino S.A.: 29% TNA → $5.953,42 de interés → total: $255.953,42
  • Banco Hipotecario S.A.: 36% TNA → $7.397,26 de interés → total: $257.397,26
  • Banco Julio S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → total: $257.813,70
  • Banco Mariva S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → total: $257.813,70
  • Banco Masventas S.A.: 22% TNA → $4.520,55 de interés → total: $254.520,55
  • Banco Meridian S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → total: $257.813,70
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 37,5% TNA → $7.704,11 de interés → total: $257.704,11
  • Banco VOII S.A.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → total: $257.813,70
  • Bibank S.A.: 36% TNA → $7.397,26 de interés → total: $257.397,26
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 38% TNA → $7.813,70 de interés → total: $257.813,70
  • Reba Compañía Financiera S.A.: 39% TNA → $8.027,40 de interés → total: $258.027,40

Impacto de las tasas en el ahorro familiar

Las modificaciones en las tasas de interés para plazos fijos no solo afectan a los ahorristas individuales, sino que también tienen un impacto significativo en la economía familiar. En un contexto donde la inflación sigue siendo una preocupación, el aumento de las tasas de varios bancos podría ofrecer una alternativa más atractiva para los ahorros en un ambiente de incertidumbre financiera. Las decisiones de los usuarios dependerán de su evaluación de las opciones y su perfil de riesgo.

Más leídas