Banco Provincia relanza créditos para PyMEs: ¿Cómo acceder a las tasas bonificadas de “Provincia en Marcha”?

El Banco Provincia, en un movimiento estratégico para apuntalar el sector productivo bonaerense, ha puesto en vigencia una renovada línea de financiamiento bajo el programa Provincia en Marcha. Esta iniciativa, coordinada con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, ofrece créditos con tasas de interés significativamente reducidas gracias a subsidios estatales, posicionándose como una de las herramientas financieras más competitivas del mercado actual para las pequeñas y medianas empresas.

Qué es Provincia en Marcha y a quiénes beneficia

Este programa busca facilitar el acceso al crédito para inversiones productivas y capital de trabajo en un contexto económico desafiante. Está dirigido específicamente a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que desarrollen su actividad principal dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires.

La gran ventaja de esta edición 2026 es la profundidad de la bonificación de tasa, que puede alcanzar hasta los 15 puntos porcentuales anuales sobre las líneas estándar del banco (como RePyme), permitiendo que las empresas obtengan financiamiento con costos financieros reales por debajo de la inflación proyectada.

Líneas de crédito disponibles y montos máximos

El programa se divide en tres ejes principales según el destino de los fondos, cada uno con condiciones específicas de plazo y monto:

Inversión Productiva

Diseñada para la adquisición de bienes de capital nuevos o usados, construcción de plantas industriales o infraestructura.

Monto máximo: Hasta $250 millones por empresa.

Hasta $250 millones por empresa. Tasa final estimada: En torno al 41% anual (bonificada).

En torno al 41% anual (bonificada). Plazo: Hasta 60 meses.

Hasta 60 meses. Período de gracia: Hasta 12 meses para el pago de capital.

Proyectos Sustentables y Agrupamientos Industriales

Fomenta la radicación en parques industriales y la adopción de tecnologías que reduzcan el impacto ambiental.

Monto máximo: Hasta $250 millones.

Hasta $250 millones. Tasa final estimada: Aproximadamente 36% anual, la más baja de la oferta actual.

Aproximadamente 36% anual, la más baja de la oferta actual. Plazo: Hasta 60 meses.

Compra de Insumos Industriales

Para financiar el ciclo operativo y la adquisición de materias primas provistas por empresas bonaerenses.

Monto máximo: Hasta $50 millones por empresa.

Hasta $50 millones por empresa. Plazo: Hasta 24 meses.

Hasta 24 meses. Período de gracia: Hasta 3 meses.

Requisitos clave para solicitar el préstamo

Para acceder a estas tasas especiales, las PyMEs deben cumplir con una serie de pasos administrativos y técnicos:

Certificado MiPyME: Contar con la acreditación vigente emitida por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Contar con la acreditación vigente emitida por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Radicación: La empresa debe estar radicada en la provincia y el proyecto debe ejecutarse en jurisdicción bonaerense.

La empresa debe estar radicada en la provincia y el proyecto debe ejecutarse en jurisdicción bonaerense. Certificado de Elegibilidad: Es el paso previo indispensable. Se gestiona de forma online a través del portal del Ministerio de Producción (gba.gob.ar/produccion/creditos_pem).

Es el paso previo indispensable. Se gestiona de forma online a través del portal del Ministerio de Producción (gba.gob.ar/produccion/creditos_pem). Calificación bancaria: Una vez obtenido el certificado de elegibilidad, el Banco Provincia realiza la evaluación crediticia tradicional del solicitante.

Por qué es una oportunidad estratégica este enero de 2026

Con la reciente recalibración de las bandas cambiarias y la inercia inflacionaria del inicio de año, asegurar una tasa fija bonificada permite a las empresas planificar sus costos financieros con previsibilidad. Además, el Banco Provincia ha digitalizado gran parte del proceso de carga de documentos, agilizando los tiempos de otorgamiento que históricamente eran más burocráticos.

Para las empresas que ya operan con el banco, el proceso puede iniciarse directamente consultando al oficial de cuentas o a través de la plataforma BIP Empresas, donde se pueden visualizar las líneas RePyme disponibles que sirven de base para este programa.