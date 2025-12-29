Banco Provincia lanzó créditos para comprar motos: financian hasta $10.000.000 a tasa fija

El acceso al financiamiento para bienes de uso cotidiano volvió a ganar protagonismo en la agenda de la banca pública, en un contexto donde la movilidad individual se consolida como una necesidad clave para miles de bonaerenses. Con procesos cada vez más digitales y acuerdos directos con comercios, las entidades buscan simplificar la experiencia de compra y ofrecer previsibilidad en un escenario económico todavía desafiante.

Nuevos créditos del Banco Provincia para comprar motos

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de créditos destinada a la compra de motos, que se gestiona de manera directa en concesionarias adheridas y se completa de forma 100% digital. La propuesta apunta a facilitar el acceso a vehículos de dos ruedas, un medio de transporte cada vez más elegido por su practicidad y menor costo operativo.

La línea está dirigida a personas con calificación crediticia vigente y combina montos elevados, plazos amplios y tasas fijas, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad al momento de financiar la compra.

Cómo funciona el préstamo y dónde se gestiona

El proceso de solicitud está pensado para reducir trámites y tiempos. La operatoria se inicia directamente en una concesionaria o empresa adherida, donde el cliente elige la moto y recibe una oferta de financiamiento personalizada del Banco Provincia.

Una vez aceptadas las condiciones, la confirmación se realiza de manera online a través de:

Cuenta DNI .

. Home Banking BIP.

No se requieren papeles ni gestiones presenciales adicionales, lo que agiliza la operación y permite cerrar la compra en pocos pasos.

Montos y plazos disponibles

El nuevo préstamo permite financiar hasta $10.000.000, con distintas alternativas de plazo para adaptarse a las posibilidades de cada cliente. Las opciones disponibles son:

9 meses.

12 meses.

18 meses.

24 meses.

36 meses.

Las cuotas son mensuales y se debitan automáticamente de la cuenta bancaria, lo que simplifica el pago y evita olvidos durante la vigencia del crédito.

Tasas fijas y condiciones según el perfil del cliente

Uno de los puntos destacados de la línea es que ofrece tasa fija durante todo el plazo, lo que permite conocer desde el inicio el monto total a pagar. Las condiciones varían según la relación del cliente con la entidad:

55% de Tasa Nominal Anual (TNA) para quienes perciben sus haberes en el Banco Provincia.

para quienes perciben sus haberes en el Banco Provincia. 57% de TNA para quienes no cobran sueldo en la entidad.

Este esquema busca beneficiar a los clientes habituales, sin excluir a quienes operan con otros bancos.

Créditos digitales y demanda de movilidad

La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia del Banco Provincia orientada a financiamiento ágil, digital y vinculado al consumo real. La demanda de motos viene en aumento, impulsada por:

Menores costos frente al automóvil.

Facilidad de uso en trayectos urbanos.

Alternativa eficiente para el trabajo y la movilidad diaria.

Al centralizar la gestión en las concesionarias y permitir la confirmación desde el celular o la computadora, el banco busca adaptarse a estos nuevos hábitos de consumo.