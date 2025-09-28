Banco Provincia lanzó 4 cuotas sin interés en shows: cómo y dónde aprovecharlas

Ignacio Hernández
Este fin de semana, San Nicolás celebra su primer Festival de Jazz con entrada gratuita

Conocé cómo podés ir a tus recitales favoritos y, al mismo tiempo, cuidar tu bolsillo durante los próximos meses. La promoción es con tarjetas de crédito del banco.

El Banco Provincia presentó nuevas promociones a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, que no solo ofrecen descuentos en compras, sino también facilidades de pago para eventos y recitales. Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de financiar en cuotas las entradas para una gran variedad de conciertos.

ARBA comenzará a retener Ingresos Brutos en billeteras virtuales desde octubre
Mirá también:

ARBA comenzará a retener Ingresos Brutos en billeteras virtuales desde octubre
Banco Provincia advierte sobre nueva modalidad de phishing para robar datos personales

¿En qué consiste el beneficio del Banco Provincia para shows en vivo?

Desde ahora y hasta fin de año, los clientes del Banco Provincia tienen la oportunidad de comprar entradas para shows en 4 cuotas sin interés. Es importante aclarar que este beneficio es exclusivo para las compras que se realicen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad bancaria.

Agenda de conciertos: ¿qué artistas están incluidos?

Gracias a esta promoción, vas a poder asistir a eventos de artistas muy convocantes. A continuación, te dejamos un listado con algunos de los shows más importantes programados para lo que queda de 2025:

Fechas destacadas

FechaArtistaLugar
3 de octubreLuciano PereyraMovistar Arena, CABA
4 de octubreBabasónicosHipódromo de La Plata
1 de noviembreAbel PintosHipódromo de La Plata
6 de noviembreAdrián BarilariXLR Club, San Miguel
13 de diciembreGuasonesHipódromo de La Plata
¡Atención, viajeros! El feriado de octubre 2025 se mueve: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?
Mirá también:

¡Atención, viajeros! El feriado de octubre 2025 se mueve: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
mercado pago app news
Billeteras virtuales: cómo será la retención de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
feriados argentina
¡Atención, viajeros! El feriado de octubre 2025 se mueve: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?
Provincia
Aumenta la tarifa de la VTV en Buenos Aires: ahora cuesta $79.640,87 desde julio 2025
Ojo al Dato: ¿Qué autos quedan exentos de la VTV en octubre 2025?
Provincia Sociedad
vuelco ruta 29
Accidente en Ruta 29: Cuatro heridos tras impactante vuelco cerca de General Belgrano
General Belgrano
Dia agradable soleado primaveral clima
Domingo soleado y temperaturas templadas: Comienza una semana con clima agradable
Provincia
Libreta AUH: ¿Cómo acceder al extra de $612.000 que ofrece ANSES? Todo lo que necesitas saber
Asignaciones Familiares en Octubre 2025: Consultá los montos y fechas de cobro actualizadas
Anses
asignacion familiar anses consultar
¿No cobraste? Cómo reclamar el pago de la Asignación Familiar de ANSES
Anses

Más leídas