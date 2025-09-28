Banco Provincia lanzó 4 cuotas sin interés en shows: cómo y dónde aprovecharlas

Conocé cómo podés ir a tus recitales favoritos y, al mismo tiempo, cuidar tu bolsillo durante los próximos meses. La promoción es con tarjetas de crédito del banco.

El Banco Provincia presentó nuevas promociones a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, que no solo ofrecen descuentos en compras, sino también facilidades de pago para eventos y recitales. Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de financiar en cuotas las entradas para una gran variedad de conciertos.

¿En qué consiste el beneficio del Banco Provincia para shows en vivo?

Desde ahora y hasta fin de año, los clientes del Banco Provincia tienen la oportunidad de comprar entradas para shows en 4 cuotas sin interés. Es importante aclarar que este beneficio es exclusivo para las compras que se realicen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad bancaria.

Agenda de conciertos: ¿qué artistas están incluidos?

Gracias a esta promoción, vas a poder asistir a eventos de artistas muy convocantes. A continuación, te dejamos un listado con algunos de los shows más importantes programados para lo que queda de 2025:

Fechas destacadas