Banco Provincia lanza descuentos y cuotas sin interés en noviembre con Cuenta DNI

Durante noviembre de 2025, los usuarios de Banco Provincia pueden acceder a distintas ofertas a través de su app Cuenta DNI, con descuentos significativos en alimentos, farmacias, librerías y más. Esta iniciativa busca fomentar el consumo local y aliviar el bolsillo de los bonaerenses en un contexto económico desafiante.

¿Cuáles son los descuentos disponibles con Cuenta DNI?

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece importantes ventajas en productos cotidianos:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona, para compras de hasta $20.000 .

20% de descuento todos los viernes, con un tope de por persona, para compras de hasta . Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario, con un máximo semanal de $6.000 por persona, aplicable a compras hasta $15.000 en alimentos frescos.

40% de descuento diario, con un máximo semanal de por persona, aplicable a compras hasta en alimentos frescos. Universidades bonaerenses: 40% de descuento en librerías y comedores, con un tope de $6.000 .

40% de descuento en librerías y comedores, con un tope de . Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin límites de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin límites de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin límite de devolución.

Además, se ofrecen cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas Visa y Mastercard asociadas a la app.

Descuento en carnicerías

El sábado 8 de noviembre, los usuarios pudieron disfrutar de un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un límite de $6.000 por persona, siempre que las compras no excedan $17.000.

Desde el banco comunicaron que esta promoción, que se renueva cada mes, tiene como objetivo aliviar el costo de los alimentos frescos, facilitando el acceso a productos esenciales para las familias en la región.

Más oportunidades de ahorro en noviembre

A lo largo de todo el mes, los comercios de cercanía que no se dedican al rubro alimentario también ofrecen tres cuotas sin interés, lo cual es ideal para adquirir indumentaria, electrodomésticos o tecnología.

Banco Provincia continúa promoviendo los beneficios de Cuenta DNI con el fin de estimular el consumo local y brindar apoyo a los bonaerenses en sus compras diarias, convirtiendo a la app en una herramienta valiosa para ahorrar durante noviembre.