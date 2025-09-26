Banco Provincia lanza descuentos exclusivos para pagos con Cuenta DNI este viernes

Este viernes, el 25 de septiembre de 2025, los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia podrán disfrutar de un reintegro exclusivo en comercios de barrio adheridos, animando a los consumidores a recorrer los locales de cercanía en sus vecindarios.

¿Qué ofrece el programa de reintegros?

Con Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía cada viernes. El tope de reintegro es de $4.000 por jornada, equivalente a consumos de hasta $20.000.

Es importante señalar que esta promoción está disponible solo para pagos realizados con dinero en la cuenta de la app, y a través de las funciones “Pagar QR” o “Clave DNI”. No se admiten operaciones por “Transferencia” o “Envío de dinero”.

Beneficios adicionales del uso de Cuenta DNI

Además del descuento semanal, Cuenta DNI ofrece a sus más de 10 millones de usuarios beneficios en otras áreas:

Ferias y mercados bonaerenses : hasta 40% de descuento diariamente, con un tope de reintegro de $6.000 por semana (consumo de $15.000).

: hasta diariamente, con un tope de reintegro de por semana (consumo de $15.000). Universidades : 40% de descuento en comercios adheridos, con un reintegro similar de $6.000 .

: en comercios adheridos, con un reintegro similar de . Garrafas: acceso a un 40% de descuento, con un límite mensual de $12.000.

¿Cómo funciona el reintegro?

El reintegro se verá reflejado en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. Para conocer los locales participantes, es recomendable visitar el sitio web oficial del Banco Provincia.