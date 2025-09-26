Banco Provincia lanza descuentos exclusivos para pagos con Cuenta DNI este viernes

Ignacio Hernández
Banco provincia creditos iz

Este viernes, el 25 de septiembre de 2025, los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia podrán disfrutar de un reintegro exclusivo en comercios de barrio adheridos, animando a los consumidores a recorrer los locales de cercanía en sus vecindarios.

¿Qué ofrece el programa de reintegros?

Con Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía cada viernes. El tope de reintegro es de $4.000 por jornada, equivalente a consumos de hasta $20.000.

Intendente denuncia pacto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria para destituirlo
Mirá también:

Intendente denuncia pacto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria para destituirlo

Es importante señalar que esta promoción está disponible solo para pagos realizados con dinero en la cuenta de la app, y a través de las funciones “Pagar QR” o “Clave DNI”. No se admiten operaciones por “Transferencia” o “Envío de dinero”.

Beneficios adicionales del uso de Cuenta DNI

Además del descuento semanal, Cuenta DNI ofrece a sus más de 10 millones de usuarios beneficios en otras áreas:

  • Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% de descuento diariamente, con un tope de reintegro de $6.000 por semana (consumo de $15.000).
  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con un reintegro similar de $6.000.
  • Garrafas: acceso a un 40% de descuento, con un límite mensual de $12.000.

¿Cómo funciona el reintegro?

El reintegro se verá reflejado en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. Para conocer los locales participantes, es recomendable visitar el sitio web oficial del Banco Provincia.

Kicillof rindió homenaje a Pepe Mujica en Nueva York
Mirá también:

Kicillof rindió homenaje a Pepe Mujica en Nueva York
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bna banco nacion descuentos
Banco Nación lanzará en octubre una promoción con reintegro total en compras para algunos grupos
Sociedad
Noticia 2025 20250924 202017 0000
Kicillof rompe el silencio sobre el triple crimen: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico”
Provincia Sociedad
Festival choripan
Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos
Provincia Ranchos
Dia agradable soleado primavera clima
La primavera se hace rogar: Así estará el tiempo en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Noticia 2025 20250925 125446 0000
Video: así es la casa del horror donde hallaron a las tres jóvenes asesinadas
Nacionales
kici pepe
Kicillof rindió homenaje a Pepe Mujica en Nueva York
Provincia
Peregrinacion lujan
Fe y comunidad en movimiento: Se viene la Peregrinación a Pie a Luján
Provincia

Más leídas