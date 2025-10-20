Banco Provincia lanza descuentos con Cuenta DNI para este lunes 20 de octubre

Casi a fin de mes, el Banco Provincia se reafirma como líder en ahorro nacional con su billetera virtual, Cuenta DNI. Desde el inicio de 2025, este programa ha registrado el mayor volumen de reintegros en la provincia de Buenos Aires. Este lunes 20 de octubre, la entidad potencia su propuesta con descuentos que van desde el 10% hasta el 50% en productos de consumo diario y opciones culturales.

Descuentos destacados para el consumo diario

El foco de las promociones se centra en los supermercados, ferias y comercios de cercanía, así como en el acceso a cultura y educación. Este lunes se implementan descuentos significativos para aliviar el impacto de la inflación en los hogares:

Supermercados Día: 20% de ahorro

El beneficio destacado consiste en un 20% de descuento en supermercados Día, con un tope de $8.000 por jornada y aplicable a compras a partir de $20.000. De este modo, los usuarios pueden ahorrar hasta $8.000 al realizar sus compras, con el descuento acreditándose automáticamente.

Entradas de cine al 50%: impulsando la cultura local

Otro atractivo es el 50% de descuento en entradas de cine, que se aplica sobre el costo total del ticket. Las salas que participan en Mar del Plata incluyen el Paseo Aldrey, el Ambassador, el Cinemacenter Diagonal y Los Gallegos Shopping. Esta iniciativa busca reactivar el disfrute del cine, enfrentando la competencia del streaming y las restricciones económicas.

Beneficios constantes en ferias, librerías y universidades

Aparte de las promociones del lunes, Cuenta DNI ofrece descuentos permanentes en diversas áreas:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope de semanal. Universidades: 40% de descuento en comercios adscritos, también con un tope semanal de $6.000 .

40% de descuento en comercios adscritos, también con un tope semanal de . Librerías: 10% de descuento los lunes y martes sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes sin límite de reintegro. Cuotas sin interés: Posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.

¿Cómo acceder a la lista de beneficiarios?

Aquellos interesados en conocer los comercios, ferias y universidades que participan en las promociones de Cuenta DNI pueden consultar el sitio web oficial del Banco Provincia o revisar la sección “Promociones” en la aplicación. Esta acción facilita a los ciudadanos acceder a ofertas que alivian el impacto del costo de vida en cada rincón de la provincia.